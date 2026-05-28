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Copa do Mundo 2026: saiba quem é o jogador 'mais caro' da seleção brasileira

Os dados foram compilados a partir de informações públicas e estimativas da Forbes.

Gabrielle Borges
fonte

Taça da Copa do Mundo FIFA 2026 (Reprodução/Fifa)

Com os 26 convocados de Carlo Ancelotti já definidos para a Copa do Mundo de 2026, surge uma pergunta que tem chamado atenção dos torcedores: qual jogador da Seleção Brasileira recebe o maior salário? Apesar de muitos apostarem em Neymar, o atacante do Santos nem chega a figurar entre os 10 mais bem pagos.

O levantamento foi feito pelo site Capology, que utiliza salários divulgados pelos clubes e estimativas de mercado, aplicando conversões cambiais de € 1 = R$ 5,85 e £ 1 = R$ 6,74 para calcular os valores em reais. A lista inclui atletas que atuam tanto em clubes europeus quanto em ligas do Oriente Médio.

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Quem é o jogador mais caro da seleção brasileira?

Segundo levantamento do site Capology, que considera os salários anuais dos atletas, Vinicius Júnior, do Real Madrid, lidera a lista, com ganhos estimados em R$ 146,2 milhões por ano.

Logo atrás, aparece Casemiro, atualmente sem clube após deixar o Manchester United, com salário anual estimado em R$ 122,6 milhões. O volante ainda pode aumentar sua renda se fechar contrato com um novo clube.

Além de Vinicius Júnior e Casemiro, Raphinha, Ederson, Marquinhos, Fabinho, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Ibañez completam o Top-10 dos mais bem remunerados da Seleção. Os dados foram compilados a partir de informações públicas, estimativas da Forbes e levantamento do Capology.

Confira o ranking completo segundo o site

  • 1º Vini Jr (Real Madrid) - € 25 milhões = R$ 146,25 milhões por ano
  • 2º Casemiro (Manchester United) - £ 18,2 milhões = R$ 122,67 milhões por ano
  • 3º Raphinha (Barcelona) - € 16,67 milhões = R$ 97,52 milhões por ano
  • 4º Ederson (Fenerbahçe) - € 15,81 milhões = R$ 92,49 milhões por ano
  • 5º Marquinhos (PSG) - € 13,45 milhões = R$ 78,68 milhões por ano
  • 6º Fabinho (Al-Ittihad) - € 14 milhões = R$ 81,90 milhões por ano
  • 7º Gabriel Martinelli (Arsenal) - £ 9,36 milhões = R$ 63,09 milhões por ano
  • 8º Matheus Cunha (Manchester United) - £ 9,36 milhões = R$ 63,09 milhões por ano
  • 9º Ibañez (Al-Ahli) - € 9,78 milhões = R$ 57,21 milhões por ano
  • 10º Bruno Guimarães (Newcastle) - £ 8,32 milhões = R$ 56,08 milhões por ano

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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