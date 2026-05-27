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Brasil vai bem na Copa? Veja previsão do 'guru' e quem pode ser a seleção campeã

Além de indicar o campeão, o sistema estatístico detalha o caminho completo das 48 seleções na competição

Gabrielle Borges
fonte

Taça da Copa do Mundo FIFA 2026 (Reprodução/Fifa)

Com a proximidade da Copa do Mundo 2026, as famosas e populares "previsões" começam a ganhar força novamente. O economista alemão Joachim Klement voltou a chamar atenção no cenário esportivo internacional ao apresentar um modelo estatístico de previsões para a Copa do Mundo de futebol masculino que, segundo ele, mantém 100% de acerto na escolha do campeão desde o Mundial de 2014, no Brasil.

A comparação com o famoso Polvo Paul, que ganhou notoriedade ao acertar resultados da Alemanha na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, reforça o tom curioso em torno das projeções. Confira abaixo algumas previsões para o torneio.

Qual a situação do Brasil na Copa do Mundo?

O modelo prevê um cenário surpreendente para o Brasil. Segundo Klement, a seleção brasileira terminaria a fase de grupos na liderança, mas seria eliminada ainda na segunda fase pelo Japão, resultado classificado pelo próprio economista como "uma das maiores zebras" da história recente da Copa do Mundo.

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Qual seleção pode ganhar a Copa segundo a previsão?

Caso o modelo estatístico do economista alemão Joachim Klement se confirme mais uma vez, a Holanda seria a grande campeã da Copa do Mundo, levantando o troféu após vencer Portugal na final marcada para o dia 19 de julho, no Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A projeção, que já acumula três acertos consecutivos na escolha do campeão desde 2014, detalha não apenas o vencedor do torneio, mas também o desempenho de todas as 48 seleções ao longo da competição. Na fase inicial eliminatória, por exemplo, a projeção aponta a eliminação da Escócia diante da Coreia do Sul.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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