Em clima de festa, torcida acompanha anúncio dos 26 convocados dos anfitriões EUA em Manhattan Estadão Conteúdo 26.05.26 17h52 Em clima de 'final' de Copa do Mundo, com animação de DJ e cânticos de arquibancada, os norte-americanos celebraram nesta terça-feira em Manhattan a lista anunciada pelo técnico Maurício Pochettino dos 26 convocados para defender a seleção nacional em novo Mundial realizado no país, após 32 anos. Anfitriões em 1994, com título do Brasil, desta vez os Estados Unidos dividem a organização do maior evento de futebol do planeta com México e Canadá. E, mais uma vez, apostam no experiente Pulisic para fazer bonito. Outros nomes que chamam atenção na lista de Pochettino são de Tillman, do Bayer Leverkusen, McKennie, da Juventus, e Tim Weah, do Olympique de Marselha. Os convocados foram anunciados pausadamente e a cada divulgação, a vibração era gigante. Johnny, volante revelado pelo Internacional, e que defende o Atlético de Madrid, é a grande ausência por causa de grave lesão no tornozelo direito e necessidade de cirurgia. Tessmann, do Lyon, se recuperando de lesão muscular, ficou fora por escolha do comandante argentino. Logo após o anúncio da lista, grande parte dos jogadores convocados (alguns não estavam presentes) se dirigiram à torcida para dar sequência à festa. E muitos conversaram com o público em declarações rápidas. Os Estados Unidos estão no Grupo D, ao lado de Paraguai, rival da estreia, dia 12 de junho, Austrália (19) e Turquia (25). CONFIRA OS 26 CONVOCADOS DOS ESTADOS UNIDOS: Goleiros - Chris Brady (Columbus Crew), Matt Freese (New York City) e Matt Turner (New England Revolution) Defensores - Max Arfsten Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) e Auston Trusty (Celtic) Meio-campistas - Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus) e Cristian Roldan (Seattle Sounders) Atacantes - Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Olympique de Marselha) e Alejandro Zendejas (Club América). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção dos Estados Unidos convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26