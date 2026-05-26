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Em clima de festa, torcida acompanha anúncio dos 26 convocados dos anfitriões EUA em Manhattan

Estadão Conteúdo

Em clima de 'final' de Copa do Mundo, com animação de DJ e cânticos de arquibancada, os norte-americanos celebraram nesta terça-feira em Manhattan a lista anunciada pelo técnico Maurício Pochettino dos 26 convocados para defender a seleção nacional em novo Mundial realizado no país, após 32 anos.

Anfitriões em 1994, com título do Brasil, desta vez os Estados Unidos dividem a organização do maior evento de futebol do planeta com México e Canadá. E, mais uma vez, apostam no experiente Pulisic para fazer bonito.

Outros nomes que chamam atenção na lista de Pochettino são de Tillman, do Bayer Leverkusen, McKennie, da Juventus, e Tim Weah, do Olympique de Marselha. Os convocados foram anunciados pausadamente e a cada divulgação, a vibração era gigante.

Johnny, volante revelado pelo Internacional, e que defende o Atlético de Madrid, é a grande ausência por causa de grave lesão no tornozelo direito e necessidade de cirurgia. Tessmann, do Lyon, se recuperando de lesão muscular, ficou fora por escolha do comandante argentino.

Logo após o anúncio da lista, grande parte dos jogadores convocados (alguns não estavam presentes) se dirigiram à torcida para dar sequência à festa. E muitos conversaram com o público em declarações rápidas.

Os Estados Unidos estão no Grupo D, ao lado de Paraguai, rival da estreia, dia 12 de junho, Austrália (19) e Turquia (25).

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS DOS ESTADOS UNIDOS:

Goleiros - Chris Brady (Columbus Crew), Matt Freese (New York City) e Matt Turner (New England Revolution)

Defensores - Max Arfsten Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) e Auston Trusty (Celtic)

Meio-campistas - Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus) e Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Atacantes - Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Olympique de Marselha) e Alejandro Zendejas (Club América).

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