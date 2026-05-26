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CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM

Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus

O Liberal
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Papão venceu o jogo de ida, em casa, e tem a vantagem de um gol (Wagner Santana / O Liberal)

Após garantir a quinta vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu volta as atenções para a grande decisão da Copa Norte, disputada contra o Nacional-AM. O jogo será na próxima quinta-feira (28), em Manaus. No entanto, a partida sofreu duas alterações: no horário e no local.

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Inicialmente, o confronto estava marcado para às 20h, na Arena da Amazônia, estádio com capacidade para mais de 44 mil torcedores. Agora, a decisão será realizada às 21h, no estádio municipal Carlos Zamith, que pode receber pouco mais de 6 mil pessoas.

Conforme divulgado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a mudança foi uma solicitação da Diretoria de Competições (DCO), “em decorrência das condições do gramado da Arena da Amazônia”. O estádio recebeu no último fim de semana o Festival da Cunhã, que contou com apresentações de vários artistas da Região Norte, como a cantora Joelma.

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O Paysandu vai para o duelo com vantagem de um gol. Na partida de ida, disputada no Mangueirão, o Papão venceu por 1 a 0, com gol de Castro. Assim, o time bicolor precisa apenas de um empate ou uma vitória simples para conquistar mais uma taça.

Já o Nacional precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso vença por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis.

Vale destacar que o campeão da Copa Norte vai encarar o vencedor da Copa Centro-Oeste na decisão da Copa Verde, torneio em que o Paysandu é o maior vencedor, com cinco títulos.

Além disso, o Bicola também é o atual campeão da Copa Norte, que retornou nesta temporada ao calendário após 24 anos.

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