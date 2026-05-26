CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus O Liberal 26.05.26 10h42 Papão venceu o jogo de ida, em casa, e tem a vantagem de um gol (Wagner Santana / O Liberal) Após garantir a quinta vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu volta as atenções para a grande decisão da Copa Norte, disputada contra o Nacional-AM. O jogo será na próxima quinta-feira (28), em Manaus. No entanto, a partida sofreu duas alterações: no horário e no local. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Inicialmente, o confronto estava marcado para às 20h, na Arena da Amazônia, estádio com capacidade para mais de 44 mil torcedores. Agora, a decisão será realizada às 21h, no estádio municipal Carlos Zamith, que pode receber pouco mais de 6 mil pessoas. Conforme divulgado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a mudança foi uma solicitação da Diretoria de Competições (DCO), “em decorrência das condições do gramado da Arena da Amazônia”. O estádio recebeu no último fim de semana o Festival da Cunhã, que contou com apresentações de vários artistas da Região Norte, como a cantora Joelma. VEJA MAIS Caio Mello destaca boa fase no Paysandu e brinca: 'Nem olhei para o gol' Camisa 8 abriu o caminho para a vitória em cima do Floresta nesta segunda-feira, 25. Paysandu mostra força em casa, derrota o Floresta e retoma liderança da Série C Caio Mello e Thayllon marcaram os gols do Papão. Daniel Troiano diminuiu o placar no final. Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM O Paysandu vai para o duelo com vantagem de um gol. Na partida de ida, disputada no Mangueirão, o Papão venceu por 1 a 0, com gol de Castro. Assim, o time bicolor precisa apenas de um empate ou uma vitória simples para conquistar mais uma taça. Já o Nacional precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso vença por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis. Vale destacar que o campeão da Copa Norte vai encarar o vencedor da Copa Centro-Oeste na decisão da Copa Verde, torneio em que o Paysandu é o maior vencedor, com cinco títulos. Além disso, o Bicola também é o atual campeão da Copa Norte, que retornou nesta temporada ao calendário após 24 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Pedro Henrique projeta decisão em Manaus e garante do Paysandu forte em busca do título Volante bicolor minimiza mudança de estádio para final da Copa Norte contra o Nacional-AM e reforça confiança do elenco na busca pelo título 26.05.26 20h35 Futebol Embalado na Curuzu, Paysandu repete desempenho do início da Série C de 2021 Papão chega ao quinto jogo seguido sem derrota como mandante no Brasileiro e segue isolado na liderança da competição nacional 26.05.26 19h35 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 futebol Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM 26.05.26 10h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36