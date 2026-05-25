Caio Mello destaca boa fase no Paysandu e brinca: 'Nem olhei para o gol' Camisa 8 abriu o caminho para a vitória em cima do Floresta nesta segunda-feira, 25. Junior Cunha | Especial para O Liberal 25.05.26 23h04 Caio Mello soma quatro gols e três assistências em 19 jogos pelo Paysandu. (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) Um dos pilares do Paysandu em 2026, o volante Caio Mello abriu o caminho da vitória do Paysandu contra o Floresta nesta segunda-feira, 25, no Estádio Banpará Curuzu. O placar de 2 a 1, pela oitava rodada da Série C do Brasileirão, devolveu ao clube a liderança do torneio nacional. Após ao jogo, Caio Mello brincou sobre o gol marcado na partida. Logo aos seis minutos, ele bateu colocado, no canto, em um lance que o goleiro Dheimison não acreditou que a bola iria para o fundo do gol. "Estava brincando o Léo (Cupertino, preparador físico) que era para usar um pouco mais a (perna) esquerda (na finalização). O goleiro achou que ia para fora e saiu o gol. Eu fui chutar no gol. Não olhei para o gol no final, mas sabia onde estava e consegui achar o gol", disse. Nesta temporada, Caio Mello soma 19 partidas, quatro gols e três assistências com a camisa do Paysandu. Aos 26 anos, ele forma a trinca de meio de campo com Pedro Henrique e Marcinho. Setor que vem comandando a equipe bicolor em 2026. Para ele, o bom momento vivido dentro de campo é reflexo do trabalho em conjunto do elenco com o técnico Júnior Rocha. Caio pediu "paciência" do torcedor com os jogadores mais novos e ressaltou a confiança passada pelo treinador ao grupo. "Estou muito feliz. Vivendo um grande ano. Tomara que continue (assim). As vezes sabemos que vamos fazer falta, como no jogo com o Caxias, mas era preciso descansar pela sequência (de jogos). O Júnior (Rocha) e eu confiamos no elenco. Os garotos merecem minutagem. Peço ao torcedor paciência com os mais novos. Estamos unidos. Quem entrar, vai render. Com essa confiança, vou render bastante", disse. Copa Norte Agora o Paysandu foca na final da Copa Norte contra o Nacional do Amazonas. Na próxima quinta-feira, 28, os bicolores vão ao Estádio Carlos Zamith, em Manaus, decidir o título da competição. Na ida, em Belém, vitória por 1 a 0 e vantagem do empate para ser bicampeão do torneio. Para Caio Mello, a possibilidade de jogar por uma igualdade de placar não é cogitada pelo elenco. O volante destaca que o objetivo é vencer novamente o Nacional para confirmar o título da competição, que dará ao clube a chance de ser hexa da Copa Verde. "Agora vira a chave. Estamos vivendo um grande momento, com humildade e pés no chão. Vamos para lá (Manaus) ganhar o jogo. É difícil. O time deles (Nacional) é bem organizado. Final se ganha. Vamos para lá ganhar o jogo", finalizou. O confronto entre Paysandu e Nacional mudou de horário e agora será às 21h (horário de Brasília). 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