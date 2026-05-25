CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. Caio Maia 25.05.26 18h08 Partida do Papão vai mudar de horário. (Wagner Santana / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma alteração no horário da partida entre Figueirense e Paysandu, válida pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para as 20h do próximo domingo (31), o confronto passou para 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. A data e o local da partida foram mantidos. O Papão terá pela frente mais um desafio fora de casa na tentativa de seguir entre os primeiros colocados da Terceirona. Antes disso, porém, a equipe bicolor entra em campo nesta segunda-feira (25), diante do Floresta, na Curuzu, em confronto direto pela liderança da competição. Já o Figueirense tenta reagir para se afastar da parte inferior da classificação. O time catarinense ocupa a 16ª posição, com oito pontos conquistados em oito partidas disputadas. A partida entre Paysandu e Figueirense-SC terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu vence o Floresta e volta à liderança da Série C Caio Mello e Thayllon marcaram os gols do Papão. Daniel Troiano diminuiu o placar no final. 25.05.26 21h58 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 PRESSÃO Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C Papão precisa vencer o Floresta na segunda-feira para voltar à liderança. 24.05.26 21h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57