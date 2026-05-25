CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma alteração no horário da partida entre Figueirense e Paysandu, válida pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para as 20h do próximo domingo (31), o confronto passou para 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. A data e o local da partida foram mantidos.

O Papão terá pela frente mais um desafio fora de casa na tentativa de seguir entre os primeiros colocados da Terceirona. Antes disso, porém, a equipe bicolor entra em campo nesta segunda-feira (25), diante do Floresta, na Curuzu, em confronto direto pela liderança da competição.

Já o Figueirense tenta reagir para se afastar da parte inferior da classificação. O time catarinense ocupa a 16ª posição, com oito pontos conquistados em oito partidas disputadas.

A partida entre Paysandu e Figueirense-SC terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.