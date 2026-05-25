Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada O Liberal 25.05.26 12h50 Treinador projetou próximos passos do Leão Azul e acredita em virada (Wagner Santana / O Liberal) O Remo perdeu a oitava partida no Campeonato Brasileiro no último domingo (25), diante do Athletico-PR. Com o resultado, retornou à vice-lanterna da disputa. A um jogo da pausa para a Copa do Mundo, o time azulino faz as contas para tentar evitar o rebaixamento para a Série B. Após o jogo contra o Furacão, o treinador Léo Condé falou sobre o assunto e afirmou que a equipe terá que fazer um segundo turno "beirando a perfeição". WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "As últimas atuações nos deixam confiantes de que hoje [contra o Athletico] foi uma exceção. A gente acredita. O que a gente precisa realmente é melhorar esses resultados dentro de casa. É de suma importância. Depois da pausa, nós vamos ter 20 jogos, são 10 aqui em Belém e 10 fora. Ano passado, o Vitória virou o turno com 18 pontos e conseguiu escapar. Então é possível", afirmou o treinador. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"É claro que agora é um momento de reflexão de tudo dentro do clube, daqueles atletas que se destacaram mais, daqueles que, de repente, a gente pode buscar alguma situação diferente. E o clube também vai se movimentar para buscar algumas peças e aproveitar ao máximo esse período que a gente vai ter. Mas é claro que ainda temos que cumprir esse jogo contra o São Paulo. É de suma importância a gente conseguir essa vitória, fechar essa etapa com 18 pontos e depois buscar um segundo turno beirando a perfeição para fazer uma pontuação suficiente para manter o clube na primeira divisão", completou Condé. VEJA MAIS CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados Marcelo Rangel sofre lesões nos joelhos e pode desfalcar o Remo contra o São Paulo A tendência é que o atleta não reúna condições de jogo para o último compromisso azulino antes da paralisação do calendário nacional. Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato Situação Atualmente, o Leão Azul tem 15 pontos conquistados em 17 jogos, ou seja, pouco mais de 29% de aproveitamento até o momento. Nos últimos anos, o "número mágico" para evitar a queda tem sido chegar aos 45 pontos. Considerando o jogo contra o São Paulo, no próximo domingo (31), restam 21 partidas até o fim do campeonato e o Remo precisa de mais 30 pontos para chegar aos 45, ou seja, terá que alcançar um aproveitamento de cerca de 48%. Nesse sentido, alguns cenários podem ser positivos para o Leão Azul, como conquistar nove vitórias e três empates nos jogos restantes, ou somar oito vitórias, seis empates e sete derrotas. Vale destacar que, no ano passado, o Internacional-RS conseguiu evitar o rebaixamento com 44 pontos, encerrando o campeonato na 16ª posição, com 11 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. O Vitória-BA fez 45 pontos, assim como o Vasco, que terminaram na 15ª e 14ª colocações, respectivamente. A meta do Remo é fechar essa primeira parte do Brasileirão com pelo menos 18 pontos e, para isso, terá que vencer o São Paulo no próximo domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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