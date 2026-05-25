Por que a Copa do Mundo de 2026 será disputada em 3 países? Até a Copa do Catar, a competição era disputada por 32 seleções. Neste ano, serão mais 16 classificados, totalizando 48 países Estadão Conteúdo 25.05.26 8h32 Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será disputada em três países. Em 2026, Estados Unidos, Canadá e México recebem o maior evento do futebol mundial, que será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Em 27 edições, este será o maior Mundial. Ao menos em relação ao número de participantes. Até a Copa do Catar, a competição era disputada por 32 seleções. Neste ano, serão mais 16 classificados, totalizando 48 países. Com esta expansão, o Comitê Executivo da Fifa escolheu três sedes por uma série de fatores. Por receber mais seleções, o torneio exige mais estádios e sedes para receber o grande volume de jogos. Ao todo, a bola irá rolar em 16 palcos diferentes: 11 nos Estados Unidos, três no Canadá e outras duas no México. Graças à rede de infraestrutura e logística pronta, os países sede também proporcionaram uma redução nos custos mesmo proporcionando serviços de alto nível para as delegações participantes e torcedores. Com isso, a Fifa decidiu dividir as sedes em regiões, de modo a deixar as seleções anfitriãs com certa proximidade geográfica. Antes, apenas o Mundial de 2002, que marcou o pentacampeonato da seleção brasileira, contou com mais de um anfitrião. Naquela edição, Japão e Coreia do Sul sediaram a Copa. O pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 será no dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Banorte Stadium, também conhecido como Estádio Azteca, palco do tri do Brasil em 1970. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo três países COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36