Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna

O Remo sofreu e perdeu de virada por 2 a 1 para o Athletico-PR neste domingo (24), no Mangueirão. A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve a expulsão do atacante Jajá, autor do gol azulino, e polêmica com a arbitragem. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros.

Com o resultado, o Leão Azul segue com 15 pontos e é o vice-lanterna da Série A, à frente apenas da lanterna Chapecoense-SC, que tem nove. Agora, o Remo está a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Corinthians, que tem 19.

Em contrapartida, o Athletico-PR chegou aos 27 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela. Esta é a primeira vitória fora de casa do time paranaense no campeonato desde a primeira rodada, quando venceu o Internacional por 1 a 0.

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Agenda

O Remo volta a jogar no próximo domingo (31), no Mangueirão, contra o São Paulo. O jogo está marcado para as 20h30. Este será o último compromisso do Leão Azul antes da pausa para a Copa do Mundo.

Já o Furacão recebe o Mirassol no sábado (30), às 16h, na Arena da Baixada.

Primeiro tempo

Em casa e sem perder há cinco jogos, o Remo começou bem organizado, tocando a bola e segurando o Athletico-PR, que tentou pressionar no início do jogo, mas sem efetividade.

Logo aos 13 minutos, o time azulino abriu o placar com uma bela jogada de Marcelinho pela direita. O camisa 79 do Remo cruzou pelo alto para a área, a bola desviou em Alef Manga e sobrou para Jajá, sozinho, tocar para o fundo da rede.

Gol anulado

À frente no placar, o Remo recuou e o Athletico-PR passou a ocupar mais o campo ofensivo. O time paranaense pressionou a equipe azulina e levou perigo ao gol de Marcelo Rangel até que, por volta dos 25 minutos, empatou com Zapelli. No entanto, o gol foi anulado pelo VAR por conta de um toque de mão. A bola bateu no braço do jogador do Furacão antes de entrar na rede.

Furacão melhor

O lance foi muito contestado pelos atleticanos e o jogo ficou truncado. Mesmo com a anulação, o Furacão manteve a postura e virou o domínio do jogo a seu favor. Principalmente pela esquerda, com Claudinho, a equipe paranaense levou perigo ao Leão Azul.

O empate do rubro-negro paranaense chegou justamente em uma jogada de Claudinho. Já aos 47 minutos, o jogador escapou pela esquerda, cruzou para a área para Viveros, que escorregou, mas conseguiu se recuperar e completou para o gol.

Expulsão

A situação do Remo se complicou ainda mais com a expulsão de Jajá. O jogador fez um gesto obsceno, colocando a mão no órgão genital em direção a Benavídez. O atleta do Athletico-PR reclamou com a arbitragem, que revisou o lance e aplicou cartão vermelho direto.

Segundo tempo

Com um jogador a menos, o treinador Léo Condé precisou fazer mudanças logo no intervalo. Tirou Pikachu e colocou Matheus Alexandre em uma tentativa de fortalecer a defesa azulina. Contudo, o Furacão voltou melhor no ataque e virou o jogo aos sete minutos da etapa final: Jadson ganhou a bola no meio-campo, encontrou Viveros livre e lançou para o atacante, que, cara a cara com Marcelo Rangel, chutou cruzado para fazer 2 a 1.

Com a vantagem no placar, a equipe athleticana ficou mais confortável no jogo. O Remo tentava sair em velocidade, mas teve dificuldades para finalizar. Léo Condé fez novas alterações, colocando Leonel Picco no lugar de Patrick e Poveda no lugar de Vitor Bueno para melhorar o setor ofensivo e tentar potencializar o ataque.

Aos 34 minutos, em um lance na área, Marcelinho caiu após disputa com Claudinho e o árbitro marcou pênalti. No entanto, o VAR entrou em ação e a penalidade foi anulada.

Assim, o Athletico-PR ainda chegou a marcar o terceiro na reta final do jogo, com Leozinho, em um contra-ataque, mas, novamente, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, o Remo até tentou uma pressão, mas, nervoso, não conseguiu o empate e chegou à oitava derrota no campeonato.

FICHA TÉCNICA

Remo 1 x 2 Athletico-PR

17ª rodada — Campeonato Brasileiro

Data: 24/05/2025

Local: Estádio Mangueirão — Belém-PA

Arbitragem:Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Gols: Jajá (13´s 1/T) (Remo); Viveros 44´s 1/T e 7´s 2/T) (Athletico-PR)

Cartões amarelos: Marcelinho (Remo); Zapelli, Felipinho e Leozinho (Athletico-PR).

Cartão vermelho: Jajá (Remo).

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Zé Ricardo), Patrick (Picco) e Vitor Bueno (Gabriel Poveda); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga (Diego Hernández) e Jajá.

Técnico: Léo Condé.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Julimar), Felipinho (Riquelme), Jadson, Zapelli (Leozinho) e Claudinho; Mendoza e Viveros (Renan Peixoto).

Técnico: Odair Hellmann.