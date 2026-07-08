Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação Leão vence por 6 a 1 no Mangueirão, alterna equipes entre os dois tempos e terá novo teste contra o Ituano antes da retomada da Série A, diante do Corinthians O Liberal 08.07.26 21h29 O elenco azulino fez um bom teste antes do retorno à Série A. (Ascom Remo) O Clube do Remo deu sequência à preparação durante a pausa da Série A do Campeonato Brasileiro com uma goleada por 6 a 1 sobre a Tuna Luso, em jogo-treino realizado no Mangueirão. O técnico Léo Condé aproveitou a atividade para observar o elenco e escalou duas formações distintas, uma em cada tempo, em mais um passo na montagem da equipe para o retorno da competição nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O primeiro tempo começou com Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Marcelo Rangel, titular absoluto, foi poupado do desafio. A equipe azulina abriu o placar logo aos três minutos. Após lançamento de Mayk pela esquerda, Jajá ganhou do marcador, invadiu a área e finalizou de bico, no canto do goleiro da Tuna. O adversário reagiu aos 18 minutos. Depois de recuperar a bola no meio-campo, Jayme avançou pela direita e cruzou para Paulo Rangel, que apareceu livre na pequena área para empatar a partida. O empate durou pouco. Yago Pikachu encontrou Marcelinho pela direita, o lateral cruzou na medida e Alef Manga apareceu para finalizar de primeira e recolocar o Remo em vantagem. A superioridade azulina ficou ainda mais evidente aos 30 minutos. Mayk, destaque da primeira etapa, fez sua segunda assistência ao cruzar para Vitor Bueno marcar o terceiro gol. Já aos 43, Zé Welison lançou Alef Manga, que tocou por cobertura na saída do goleiro e fez o quarto do Leão antes do intervalo. VEJA MAIS Remo negocia empréstimo de zagueiro 'encostado' no Santos de Neymar Jogador de 29 anos não faz mais parte dos planos do Peixe para a temporada e Remo tenta fechar contrato Remo abre série de testes contra a Tuna durante pausa da Série A Leão enfrenta a Águia do Souza nesta quarta-feira, no Mangueirão, em atividade preparatória para a retomada do Brasileirão e da Copa do Brasil Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo Novo reforço azulino destaca recepção no Baenão, minimiza período no futebol vietnamita e afirma que chega pronto para disputar espaço na equipe de Léo Condé Na segunda etapa, Léo Condé promoveu uma troca completa na equipe para ampliar a avaliação do elenco. O Remo voltou a campo com Ygor Vinhas; Matheus Alexandre, Thalisson, Léo Andrade e Tico; Pavani, Leonel Picco e Zé Ricardo; Talliari, Gabriel Poveda e David Braga. No decorrer da etapa o Remo ainda fez outras duas mudanças: saíram Pavani e Léo Andrade, para as entradas dos novos contratados Edson Fernando e Matheus Felipe. Mesmo com as mudanças, o time manteve o ritmo ofensivo. Aos 28 minutos, Gabriel Taliari fez boa jogada na entrada da área e serviu Eduardo Melo, que apareceu livre para marcar o quinto gol azulino. Pouco depois, Poveda fechou a goleada. O atacante fez grande jogada individual, invadiu a área e finalizou forte de pé esquerdo, no alto, sem chances para o goleiro, decretando o placar de 6 a 1. A atividade foi a primeira de dois testes programados pelo Remo durante a intertemporada. No próximo dia 18 de julho, a equipe enfrentará o Ituano, em Itu, no interior de São Paulo, em mais um jogo-treino antes da retomada da Série A. O compromisso oficial do Leão será no dia 23 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe paraense ocupa atualmente a 18ª colocação da Série A, com 18 pontos, e busca aproveitar o período sem jogos oficiais para corrigir falhas e ganhar ritmo na luta pela recuperação no campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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