Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação

O Clube do Remo deu sequência à preparação durante a pausa da Série A do Campeonato Brasileiro com uma goleada por 6 a 1 sobre a Tuna Luso, em jogo-treino realizado no Mangueirão. O técnico Léo Condé aproveitou a atividade para observar o elenco e escalou duas formações distintas, uma em cada tempo, em mais um passo na montagem da equipe para o retorno da competição nacional.

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O primeiro tempo começou com Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Marcelo Rangel, titular absoluto, foi poupado do desafio.

A equipe azulina abriu o placar logo aos três minutos. Após lançamento de Mayk pela esquerda, Jajá ganhou do marcador, invadiu a área e finalizou de bico, no canto do goleiro da Tuna. O adversário reagiu aos 18 minutos. Depois de recuperar a bola no meio-campo, Jayme avançou pela direita e cruzou para Paulo Rangel, que apareceu livre na pequena área para empatar a partida.

O empate durou pouco. Yago Pikachu encontrou Marcelinho pela direita, o lateral cruzou na medida e Alef Manga apareceu para finalizar de primeira e recolocar o Remo em vantagem. A superioridade azulina ficou ainda mais evidente aos 30 minutos. Mayk, destaque da primeira etapa, fez sua segunda assistência ao cruzar para Vitor Bueno marcar o terceiro gol. Já aos 43, Zé Welison lançou Alef Manga, que tocou por cobertura na saída do goleiro e fez o quarto do Leão antes do intervalo.

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Na segunda etapa, Léo Condé promoveu uma troca completa na equipe para ampliar a avaliação do elenco. O Remo voltou a campo com Ygor Vinhas; Matheus Alexandre, Thalisson, Léo Andrade e Tico; Pavani, Leonel Picco e Zé Ricardo; Talliari, Gabriel Poveda e David Braga. No decorrer da etapa o Remo ainda fez outras duas mudanças: saíram Pavani e Léo Andrade, para as entradas dos novos contratados Edson Fernando e Matheus Felipe.

Mesmo com as mudanças, o time manteve o ritmo ofensivo. Aos 28 minutos, Gabriel Taliari fez boa jogada na entrada da área e serviu Eduardo Melo, que apareceu livre para marcar o quinto gol azulino. Pouco depois, Poveda fechou a goleada. O atacante fez grande jogada individual, invadiu a área e finalizou forte de pé esquerdo, no alto, sem chances para o goleiro, decretando o placar de 6 a 1.

A atividade foi a primeira de dois testes programados pelo Remo durante a intertemporada. No próximo dia 18 de julho, a equipe enfrentará o Ituano, em Itu, no interior de São Paulo, em mais um jogo-treino antes da retomada da Série A.

O compromisso oficial do Leão será no dia 23 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe paraense ocupa atualmente a 18ª colocação da Série A, com 18 pontos, e busca aproveitar o período sem jogos oficiais para corrigir falhas e ganhar ritmo na luta pela recuperação no campeonato.