Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. O Liberal 08.07.26 16h46 Samir Xaud segue no comando da CBF (Rafael Ribeiro/CBF) O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, afirmou que são falsas as informações sobre uma suposta saída de Samir Xaud da presidência da entidade. Segundo o dirigente, a agenda oficial prevista para as próximas semanas demonstra que o presidente da CBF segue no comando da instituição e concentrado em pautas consideradas estratégicas para o futebol brasileiro. De acordo com Gluck Paul, Samir Xaud manterá uma série de compromissos institucionais voltados ao planejamento das seleções brasileiras, ao fortalecimento da arbitragem e a projetos desenvolvidos em parceria com a FIFA. O dirigente ressaltou que não há qualquer discussão interna sobre renúncia ou afastamento do presidente da CBF. VEJA MAIS Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição Após eliminação da Copa, avião da CBF retorna ao Brasil com apenas um jogador A Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) para a Noruega, no estádio MetLife (EUA) Agenda de Samir Xaud inclui reuniões sobre seleções e projetos da FIFA Entre os compromissos previstos está uma reunião com a comissão técnica da Seleção Brasileira masculina para dar início ao planejamento da Copa do Mundo de 2030. Também está agendado um encontro com a comissão técnica da Seleção Brasileira feminina para tratar dos ajustes finais visando à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A programação ainda inclui uma reunião com representantes da elite da arbitragem brasileira para discutir medidas voltadas ao fortalecimento do setor. Além disso, Samir Xaud participará de uma agenda com a FIFA para definir as datas de inauguração de quatro Centros de Desenvolvimento do Futebol no Brasil, previstos para este ano. Ao comentar as especulações, Ricardo Gluck Paul afirmou que a derrota da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo não altera o trabalho desenvolvido pela direção da entidade. “Estamos todos tristes pela eliminação da Seleção Brasileira. Mas uma derrota em campo não interrompe o trabalho de quem tem a responsabilidade de planejar o futuro do nosso futebol. O presidente Samir Xaud permanece à frente da CBF, cumprindo uma agenda intensa e estratégica, discutindo o ciclo da Copa de 2030, a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, o fortalecimento da arbitragem e projetos estruturantes ao lado da FIFA. Espalhar notícias falsas em um momento como este não contribui com o futebol brasileiro. Os fatos são objetivos e falam por si: a gestão segue trabalhando, com responsabilidade, planejamento e absoluto compromisso com o desenvolvimento do nosso esporte", declarou. Ricardo Gluck Paul é o atual vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) (Reprodução / CBF) Vice-presidente diz que rumores não têm fundamento Ricardo Gluck Paul reforçou que não existe qualquer discussão interna sobre uma eventual renúncia ou afastamento de Samir Xaud. Segundo ele, as especulações não correspondem à realidade da Confederação Brasileira de Futebol e são contrariadas pela agenda institucional do presidente, que segue voltada à condução de decisões estratégicas para o futebol brasileiro. Agenda prevista para Samir Xaud Reunião com a comissão técnica da Seleção Brasileira masculina para iniciar o planejamento da Copa do Mundo de 2030; Encontro com a comissão técnica da Seleção Brasileira feminina para os ajustes finais da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil; Reunião com representantes da elite da arbitragem brasileira para discutir medidas de fortalecimento do setor; Agenda com a FIFA para definir as datas de inauguração de quatro Centros de Desenvolvimento do Futebol no Brasil, previstos para este ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes cbf samir xaud presidente da cbf ricardo gluck paul vice-presidente da cbf futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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