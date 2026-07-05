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Águia de Marabá vence o ABC-RN e larga na frente no mata-mata da Série D

Duelo de volta está marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal.

Caio Maia
fonte

Águia vence o ABC-RN pela Série D do Brasileirão (John Wesley/ Águia de Marabá)

O Águia de Marabá largou na frente na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), no Estádio Zinho de Oliveira, a equipe paraense venceu o ABC por 2 a 1 e abriu vantagem no confronto pela terceira fase da competição.

O Azulão chegou a construir uma vantagem de dois gols, mas viu o adversário descontar na segunda etapa e manteve apenas um gol de diferença para o duelo de volta, marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal.

A equipe marabaense começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos sete minutos. Diego Carlos converteu cobrança de pênalti e colocou os donos da casa em vantagem. Superior durante boa parte do primeiro tempo, o Águia criou outras oportunidades para ampliar. Daniel Cruz parou em boa defesa de Matheus aos 20 minutos, e Alex acertou a trave aos 38, desperdiçando mais uma boa chance.

Na volta do intervalo, o time paraense manteve a pressão. Logo nos primeiros minutos, Alex voltou a levar perigo ao desperdiçar uma oportunidade cara a cara com o goleiro. No lance seguinte, porém, Carlos Maia aproveitou uma sobra na entrada da área, finalizou, contou com um desvio na defesa e marcou o segundo gol do Águia.

O ABC reagiu aos 15 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, Igor Bahia subiu mais alto que a defesa e descontou de cabeça, recolocando os potiguares na disputa pela classificação.

Depois do gol, o time visitante cresceu na partida e passou a controlar mais a posse de bola, enquanto o Águia demonstrava desgaste físico e perdeu organização defensiva. Rikelmi, que havia acabado de entrar, criou boa oportunidade pela esquerda, mas parou em Iago Hass. Apesar da pressão nos minutos finais, o ABC não conseguiu transformar o volume ofensivo em empate.

Com o resultado, o Águia joga por um empate no confronto de volta para avançar às oitavas de final da Série D. Já o ABC precisará vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação no tempo regulamentar.

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