Águia de Marabá vence o ABC-RN e larga na frente no mata-mata da Série D Duelo de volta está marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal. Caio Maia 05.07.26 13h26 Águia vence o ABC-RN pela Série D do Brasileirão (John Wesley/ Águia de Marabá) O Águia de Marabá largou na frente na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), no Estádio Zinho de Oliveira, a equipe paraense venceu o ABC por 2 a 1 e abriu vantagem no confronto pela terceira fase da competição. O Azulão chegou a construir uma vantagem de dois gols, mas viu o adversário descontar na segunda etapa e manteve apenas um gol de diferença para o duelo de volta, marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal. A equipe marabaense começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos sete minutos. Diego Carlos converteu cobrança de pênalti e colocou os donos da casa em vantagem. Superior durante boa parte do primeiro tempo, o Águia criou outras oportunidades para ampliar. Daniel Cruz parou em boa defesa de Matheus aos 20 minutos, e Alex acertou a trave aos 38, desperdiçando mais uma boa chance. Na volta do intervalo, o time paraense manteve a pressão. Logo nos primeiros minutos, Alex voltou a levar perigo ao desperdiçar uma oportunidade cara a cara com o goleiro. No lance seguinte, porém, Carlos Maia aproveitou uma sobra na entrada da área, finalizou, contou com um desvio na defesa e marcou o segundo gol do Águia. O ABC reagiu aos 15 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, Igor Bahia subiu mais alto que a defesa e descontou de cabeça, recolocando os potiguares na disputa pela classificação. Depois do gol, o time visitante cresceu na partida e passou a controlar mais a posse de bola, enquanto o Águia demonstrava desgaste físico e perdeu organização defensiva. Rikelmi, que havia acabado de entrar, criou boa oportunidade pela esquerda, mas parou em Iago Hass. Apesar da pressão nos minutos finais, o ABC não conseguiu transformar o volume ofensivo em empate. Com o resultado, o Águia joga por um empate no confronto de volta para avançar às oitavas de final da Série D. Já o ABC precisará vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação no tempo regulamentar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia série d águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Águia de Marabá vence o ABC-RN e larga na frente no mata-mata da Série D Duelo de volta está marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal. 05.07.26 13h26 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol CBF define datas e horários dos confrontos entre Águia e ABC pela terceira fase da Série D Azulão abre disputa neste sábado, em Marabá, e decide a classificação para as oitavas de final no dia 12 de julho, em Natal 02.07.26 20h05 FUTEBOL Seleção Brasileira ganha opção com Endrick para duelo contra a Noruega Atacante disputa vaga entre os titulares após lesão de Lucas Paquetá e afirma estar preparado para decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo 02.07.26 16h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 Futebol Como joga a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Equipe nórdica chega às oitavas de final com um sistema de jogo consolidado sob o comando de Ståle Solbakken. 05.07.26 8h00