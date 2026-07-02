Seleção Brasileira ganha opção com Endrick para duelo contra a Noruega Atacante disputa vaga entre os titulares após lesão de Lucas Paquetá e afirma estar preparado para decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo Felipe Campos 02.07.26 16h18 Endrick pede passagem e pode ser titular diante da Noruega (Tarso Sarraf / O Liberal) O Brasil iniciou, nesta quinta-feira, a preparação para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a partida de domingo, a comissão técnica ainda tem dúvidas na escalação. A seleção brasileira não contará com Raphinha, que segue lesionado, nem com Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão no último jogo e deve desfalcar a equipe pelo restante do Mundial. Entre as opções para substituir Paquetá está Endrick. Em sua primeira Copa do Mundo, o atacante, destaque desde as categorias de base e principal jogador do Lyon na última temporada, destacou a importância da convivência com os atletas mais experientes da seleção brasileira. "É muito importante estar próximo dos líderes da seleção. Não só o Neymar, mas o Marquinhos, Casemiro, Danilo. Eu gosto de conversar com os jogadores mais experientes, fazia isso no Palmeiras com o Gustavo Gómez. Tento extrair o máximo deles para colocar na minha carreira", afirmou. Endrick disputa vaga no ataque da seleção brasileira Sem Lucas Paquetá, Endrick disputa uma vaga entre os titulares com Danilo Santos e Gabriel Martinelli. Questionado sobre a possibilidade de iniciar a partida contra a Noruega, o atacante disse que está preparado para assumir a oportunidade caso seja escolhido por Carlo Ancelotti. "Estou muito agradecido de estar aqui. Já é uma vitória estar com a seleção brasileira. Temos 26 jogadores aqui que estão preparados e eu estou preparado para este momento. Agora é uma decisão do mister e vou aguardar. Queremos fazer um bom jogo e garantir a classificação", contou. Parceria com Rayan começou na base Caso seja escalado entre os titulares, Endrick deverá atuar ao lado de Rayan no ataque. Os dois são os jogadores mais jovens da seleção brasileira e construíram uma amizade desde as categorias de base. O atacante relembrou uma foto de 2017 e destacou a satisfação de voltar a dividir o elenco com o companheiro. "Eu e o Rayan estávamos vendo uma foto jogando juntos em 2017, nos enfrentamos. Agora estamos na seleção juntos e temos esse ciclo de amizade. Ficamos juntos com o Igor Thiago também brincando. Estar aqui com 18 anos é uma vitória e temos que fazer por merecer. Graças a Deus eu consegui ajudar no último jogo e o Rayan vem fazendo isso no time titular", revelou. Relação com Carlo Ancelotti A decisão sobre a escalação ficará a cargo de Carlo Ancelotti. Endrick destacou a relação construída com o treinador desde que deixou o Palmeiras para atuar no Real Madrid e elogiou o trabalho do comandante da seleção brasileira. "A convivência com o mister é maravilhosa. Foi meu primeiro treinador na Europa e foi uma experiência incrível. Pude aprender muitas coisas com ele e com o staff dele, que é muito bom. Não tem encaixe melhor do que ter o Ancelotti como treinador da seleção", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes seleção brasileira copa do mundo endrick brasil x noruega futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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