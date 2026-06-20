Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Copa 2026 chevron right

Lesão de Raphinha é confirmada e atacante desfalca o Brasil na Copa do Mundo

Atacante sentiu dores durante a vitória sobre o Haiti e teve lesão muscular na coxa direita confirmada em exames realizados neste sábado (20)

Hannah Franco
fonte

CBF confirma lesão de Raphinha após vitória sobre o Haiti; atacante inicia tratamento (Tarso Sarraf/O Liberal)

O atacante Raphinha passou por exames neste sábado (20) que confirmaram uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O camisa 11 da Seleção Brasileira havia deixado o gramado ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, pela Copa do Mundo de 2026, após sentir dores durante a jogada que originou o segundo gol do Brasil.

Visivelmente incomodado, o jogador pediu substituição aos 38 minutos da etapa inicial e foi substituído por Rayan. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o problema físico e informou que o atacante permanecerá sob os cuidados do departamento médico da Seleção.

VEJA MAIS

image Neymar deve ser relacionado pela Seleção e situação de Raphinha segue indefinida
Atacante pode voltar a ficar à disposição contra a Escócia, enquanto companheiro ainda passa por avaliação médica após lesão na coxa

image Raphinha pode ser substituído na Copa do Mundo? Veja o que diz a regra da Fifa
Atacante deixou o jogo contra o Haiti com dores na coxa direita e passará por nova avaliação

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", informou a entidade em nota.

Esta é a quarta lesão na parte posterior da coxa sofrida por Raphinha nos últimos 12 meses. Na temporada pelo Barcelona, o brasileiro chegou a ficar mais de três meses afastado dos gramados, período em que desfalcou o clube espanhol em 23 partidas.

A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti aguarda a evolução do tratamento para saber se o atacante terá condições de voltar a atuar ainda nesta Copa do Mundo. Como o prazo para substituição de jogadores de linha já foi encerrado pela Fifa, um eventual corte não permitiria a convocação de outro atleta para o lugar do camisa 11.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RAPHINHA

COPA DO MUNDO
Copa 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda