Lesão de Raphinha é confirmada e atacante desfalca o Brasil na Copa do Mundo

O atacante Raphinha passou por exames neste sábado (20) que confirmaram uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O camisa 11 da Seleção Brasileira havia deixado o gramado ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, pela Copa do Mundo de 2026, após sentir dores durante a jogada que originou o segundo gol do Brasil.

Visivelmente incomodado, o jogador pediu substituição aos 38 minutos da etapa inicial e foi substituído por Rayan. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o problema físico e informou que o atacante permanecerá sob os cuidados do departamento médico da Seleção.

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"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", informou a entidade em nota.

Esta é a quarta lesão na parte posterior da coxa sofrida por Raphinha nos últimos 12 meses. Na temporada pelo Barcelona, o brasileiro chegou a ficar mais de três meses afastado dos gramados, período em que desfalcou o clube espanhol em 23 partidas.

A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti aguarda a evolução do tratamento para saber se o atacante terá condições de voltar a atuar ainda nesta Copa do Mundo. Como o prazo para substituição de jogadores de linha já foi encerrado pela Fifa, um eventual corte não permitiria a convocação de outro atleta para o lugar do camisa 11.