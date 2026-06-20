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Raphinha pode ser substituído na Copa do Mundo? Veja o que diz a regra da Fifa

Atacante deixou o jogo contra o Haiti com dores na coxa direita e passará por nova avaliação

Hannah Franco
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Lesão de Raphinha levanta dúvida: Brasil pode convocar outro jogador na Copa? (Tarso Sarraf/O Liberal)

A lesão de Raphinha durante a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), levantou uma dúvida entre os torcedores: caso o atacante seja cortado da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira poderá convocar outro jogador para substituí-lo? 

A resposta é não. O camisa 11 deixou o gramado ainda no primeiro tempo após sentir dores no músculo posterior da coxa direita e foi substituído por Rayan. Na madrugada deste sábado (20), a equipe de comunicação da Seleção Brasileira informou que o atacante iniciou tratamento e seguirá sendo reavaliado pelo departamento médico.

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Caso seja constatada uma lesão mais grave e Raphinha precise ser desconvocado, Carlo Ancelotti não poderá chamar outro atleta para ocupar sua vaga. Isso porque o prazo para alterações na lista de convocados terminou em 13 de junho, um dia antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Regulamento da Fifa impede substituições após início do Mundial

De acordo com as regras da Fifa, as seleções podiam realizar mudanças na lista final apenas até 24 horas antes do primeiro jogo. Após o início da competição, os elencos ficam fechados e não podem receber novos jogadores.

Assim, se Raphinha for cortado, o Brasil seguirá na Copa com um jogador a menos na delegação.

Exceção vale apenas para os goleiros

A única situação em que a Fifa permite uma substituição durante o torneio envolve os goleiros. Como cada seleção precisa manter três arqueiros inscritos, um goleiro lesionado ou afastado por doença pode ser substituído mesmo com a competição em andamento.

Para atletas de linha, porém, não há qualquer possibilidade de reposição.

Situação foi diferente no caso de Neymar

Antes da estreia da Seleção, Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Como o prazo para alterações ainda estava aberto, Carlo Ancelotti tinha a possibilidade de convocar outro jogador, mas decidiu manter o camisa 10 no grupo, apostando em sua recuperação ao longo do torneio.

Outro caso aconteceu semanas antes do Mundial, durante o amistoso contra o Panamá. O lateral Wesley sofreu uma lesão de grau 3 na coxa esquerda e acabou cortado da lista. Na ocasião, Ederson foi chamado para ocupar a vaga e fez sua estreia na Copa ao entrar na partida contra o Haiti.

Após a vitória sobre os haitianos, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), em Miami, para enfrentar a Escócia pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A expectativa da comissão técnica é contar novamente com Neymar, enquanto Raphinha segue como dúvida.

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