Ancelotti atualiza situação de Neymar e aguarda exames de Raphinha para duelo com a Escócia pós a vitória sobre o Haiti, treinador confirmou a presença de Neymar na preparação para a próxima partida e revelou preocupação com o atacante Raphinha, que deixou o campo com dores na coxa direita O Liberal 20.06.26 0h37 Ancelotti espera contar com Neymar e Raphinha contra a Escócia. (Tarso Sarraf / O Liberal) Durante a entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti — a primeira do Brasil nesta Copa do Mundo —, o técnico Carlo Ancelotti comentou a situação física de alguns jogadores e deixou em aberto algumas possibilidades para a partida contra a Escócia, marcada para quarta-feira (24), pela terceira e última rodada da fase de grupos. Sobre o meia-atacante Neymar, que não participou do último treinamento antes do confronto com os haitianos, o treinador garantiu que o camisa 10 estará à disposição, mas seguirá um cronograma específico de preparação até a véspera do próximo compromisso. “Sim. Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com a equipe, para estar preparado para o jogo com a Escócia”, explicou Ancelotti. VEJA MAIS Matheus Cunha e Vini Jr decidem, Brasil vence o Haiti e lidera o Grupo C da Copa do Mundo Atacantes do Manchester United e do Real Madrid marcaram os gols da primeira vitória brasileira no torneio Decisivo, Vini Junior assume protagonismo na Seleção Brasileira Atacante somou um gol e uma assistência na vitória em cima do Haiti nesta sexta-feira (19) Confira os looks das WAGs brasileiras para Brasil x Haiti na Copa do Mundo de 2026 Esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira apostaram em produções temáticas para acompanhar o duelo desta sexta-feira (19); confira quem são as WAGs e os looks escolhidos A principal preocupação, porém, envolve o atacante Raphinha. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo e foi substituído por Rayan. Apesar da possível baixa, o técnico elogiou a atuação do jovem atacante, destacando as diferenças de características entre os dois atletas. “Raphinha teremos que avaliar amanhã. Rayan mostrou boa qualidade porque tem um perfil diferente do Raphinha. São pequenos detalhes que mudam com a entrada de um ou de outro jogador”, afirmou. Após a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um comunicado sobre a situação clínica do atacante. “Prezados, boa noite. O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos.” Brasil e Escócia se enfrentam às 19h (horário de Brasília). Uma vitória garante a classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase. O empate também assegura a passagem às oitavas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 brasil x haiti carlo ancelotti raphinha neymar jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 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