Ancelotti atualiza situação de Neymar e aguarda exames de Raphinha para duelo com a Escócia

Durante a entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti — a primeira do Brasil nesta Copa do Mundo —, o técnico Carlo Ancelotti comentou a situação física de alguns jogadores e deixou em aberto algumas possibilidades para a partida contra a Escócia, marcada para quarta-feira (24), pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Sobre o meia-atacante Neymar, que não participou do último treinamento antes do confronto com os haitianos, o treinador garantiu que o camisa 10 estará à disposição, mas seguirá um cronograma específico de preparação até a véspera do próximo compromisso.

“Sim. Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com a equipe, para estar preparado para o jogo com a Escócia”, explicou Ancelotti.

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A principal preocupação, porém, envolve o atacante Raphinha. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo e foi substituído por Rayan. Apesar da possível baixa, o técnico elogiou a atuação do jovem atacante, destacando as diferenças de características entre os dois atletas.

“Raphinha teremos que avaliar amanhã. Rayan mostrou boa qualidade porque tem um perfil diferente do Raphinha. São pequenos detalhes que mudam com a entrada de um ou de outro jogador”, afirmou.

Após a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um comunicado sobre a situação clínica do atacante.

“Prezados, boa noite. O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos.”

Brasil e Escócia se enfrentam às 19h (horário de Brasília). Uma vitória garante a classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase. O empate também assegura a passagem às oitavas de final.