Confira os looks das WAGs brasileiras para Brasil x Haiti na Copa do Mundo de 2026

Além da bola rolando, a Copa do Mundo de 2026 também tem sido palco para outro espetáculo: os looks das WAGs da Seleção Brasileira. Para a partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo C, várias influenciadoras e personalidades ligadas aos jogadores compartilharam produções inspiradas nas cores da Seleção.

O termo WAGs, que vem da expressão em inglês Wives and Girlfriends (esposas e namoradas), é utilizado para se referir às companheiras dos atletas. Entre camisetas customizadas, peças em verde e amarelo e acessórios temáticos, os registros movimentaram as redes sociais.

VEJA MAIS

Confira quem são as WAGs brasileiras e as roupas escolhidas:

✨ Bruna Biancardi — esposa de Neymar

Bruna Biancardi apostou em um look original para acompanhar mais uma partida da Seleção. (Reprodução/Instagram)

✨ Karoline Lima — namorada de Léo Pereira

Karoline Lima entrou no clima da Copa e compartilhou a produção escolhida para torcer pelo Brasil. (Reprodução/Instagram)

✨ Duda Santos — esposa de Rayan

Duda Santos mostrou o visual preparado para apoiar Rayan no duelo diante do Haiti. (Reprodução/Instagram)

✨ Virgínia Fonseca — ex-namorada de Vini Jr.

Virgínia Fonseca, WAG "não oficial", apareceu com uma produção inspirada em sua marca de cosméticos. (Reprodução/Instagram)

✨ Carol Cabrino — esposa de Marquinhos

Carol Cabrino escolheu um look especial para acompanhar Marquinhos em mais um jogo do Mundial. (Reprodução/Redes sociais)

✨ Ana Lídia Martins — esposa de Bruno Guimarães

Ana Lídia Martins apostou nas cores verde e amarelo para torcer por Bruno Guimarães. (Reprodução/Instagram)

✨ Duda Fournier — esposa de Lucas Paquetá

Duda Fournier compartilhou o visual inspirado na Seleção para apoiar Lucas Paquetá. (Reprodução/Instagram)

✨ Gabriely Miranda — esposa de Endrick

Gabriely Miranda entrou no clima da Copa e exibiu o look escolhido para torcer por Endrick. (Reprodução/Instagram)

✨ Natália Belloli — esposa de Raphinha

Natália Belloli mostrou a produção usada para acompanhar Raphinha em mais um compromisso do Brasil. (Reprodução/Instagram)

✨ Isabella Rousso — namorada de Gabriel Martinelli

Isabella Rousso aderiu às cores da Seleção e publicou registros do look nas redes sociais. (Reprodução/Instagram)

✨ Tammy Parisotto — esposa de Luís Henrique

Tammy Parisotto apostou em uma combinação temática para acompanhar Luís Henrique na Copa. (Reprodução/Instagram)

✨ Rebeca Tavares — esposa de Fabinho

Rebeca Tavares compartilhou detalhes do visual escolhido para torcer por Fabinho. (Reprodução/Instagram)

✨ Myckaela Lobianco — esposa de Ederson

Myckaela Lobianco entrou na torcida pelo Brasil com um look all black. (Instagram/Reprodução)