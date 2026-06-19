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Confira os looks das WAGs brasileiras para Brasil x Haiti na Copa do Mundo de 2026

Esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira apostaram em produções temáticas para acompanhar o duelo desta sexta-feira (19); confira quem são as WAGs e os looks escolhidos

Hannah Franco
fonte

Karoline Lima, Virginia e Gabriely são algumas das WAGs que apostam em looks para os jogos da Seleção. (Edição O Liberal)

Além da bola rolando, a Copa do Mundo de 2026 também tem sido palco para outro espetáculo: os looks das WAGs da Seleção Brasileira. Para a partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo C, várias influenciadoras e personalidades ligadas aos jogadores compartilharam produções inspiradas nas cores da Seleção. 

O termo WAGs, que vem da expressão em inglês Wives and Girlfriends (esposas e namoradas), é utilizado para se referir às companheiras dos atletas. Entre camisetas customizadas, peças em verde e amarelo e acessórios temáticos, os registros movimentaram as redes sociais.

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Confira quem são as WAGs brasileiras e as roupas escolhidas:

✨ Bruna Biancardi — esposa de Neymar

image Bruna Biancardi apostou em um look original para acompanhar mais uma partida da Seleção. (Reprodução/Instagram)

✨ Karoline Lima — namorada de Léo Pereira

image Karoline Lima entrou no clima da Copa e compartilhou a produção escolhida para torcer pelo Brasil. (Reprodução/Instagram)

✨ Duda Santos — esposa de Rayan

image Duda Santos mostrou o visual preparado para apoiar Rayan no duelo diante do Haiti. (Reprodução/Instagram)

✨ Virgínia Fonseca — ex-namorada de Vini Jr.

image Virgínia Fonseca, WAG "não oficial", apareceu com uma produção inspirada em sua marca de cosméticos. (Reprodução/Instagram)

✨ Carol Cabrino — esposa de Marquinhos

image Carol Cabrino escolheu um look especial para acompanhar Marquinhos em mais um jogo do Mundial. (Reprodução/Redes sociais)

✨ Ana Lídia Martins — esposa de Bruno Guimarães

image Ana Lídia Martins apostou nas cores verde e amarelo para torcer por Bruno Guimarães. (Reprodução/Instagram)

✨ Duda Fournier — esposa de Lucas Paquetá

image Duda Fournier compartilhou o visual inspirado na Seleção para apoiar Lucas Paquetá. (Reprodução/Instagram)

✨ Gabriely Miranda — esposa de Endrick

image Gabriely Miranda entrou no clima da Copa e exibiu o look escolhido para torcer por Endrick. (Reprodução/Instagram)

✨ Natália Belloli — esposa de Raphinha

image Natália Belloli mostrou a produção usada para acompanhar Raphinha em mais um compromisso do Brasil. (Reprodução/Instagram)

✨ Isabella Rousso — namorada de Gabriel Martinelli

image Isabella Rousso aderiu às cores da Seleção e publicou registros do look nas redes sociais. (Reprodução/Instagram)

✨ Tammy Parisotto — esposa de Luís Henrique

image Tammy Parisotto apostou em uma combinação temática para acompanhar Luís Henrique na Copa. (Reprodução/Instagram)

✨ Rebeca Tavares — esposa de Fabinho

image Rebeca Tavares compartilhou detalhes do visual escolhido para torcer por Fabinho. (Reprodução/Instagram)

✨ Myckaela Lobianco — esposa de Ederson

image Myckaela Lobianco entrou na torcida pelo Brasil com um look all black. (Instagram/Reprodução)
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