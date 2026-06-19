Confira os looks das WAGs brasileiras para Brasil x Haiti na Copa do Mundo de 2026
Esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira apostaram em produções temáticas para acompanhar o duelo desta sexta-feira (19); confira quem são as WAGs e os looks escolhidos
Além da bola rolando, a Copa do Mundo de 2026 também tem sido palco para outro espetáculo: os looks das WAGs da Seleção Brasileira. Para a partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo C, várias influenciadoras e personalidades ligadas aos jogadores compartilharam produções inspiradas nas cores da Seleção.
O termo WAGs, que vem da expressão em inglês Wives and Girlfriends (esposas e namoradas), é utilizado para se referir às companheiras dos atletas. Entre camisetas customizadas, peças em verde e amarelo e acessórios temáticos, os registros movimentaram as redes sociais.
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Confira quem são as WAGs brasileiras e as roupas escolhidas:
✨ Bruna Biancardi — esposa de Neymar
✨ Karoline Lima — namorada de Léo Pereira
✨ Duda Santos — esposa de Rayan
✨ Virgínia Fonseca — ex-namorada de Vini Jr.
✨ Carol Cabrino — esposa de Marquinhos
✨ Ana Lídia Martins — esposa de Bruno Guimarães
✨ Duda Fournier — esposa de Lucas Paquetá
✨ Gabriely Miranda — esposa de Endrick
✨ Natália Belloli — esposa de Raphinha
✨ Isabella Rousso — namorada de Gabriel Martinelli
✨ Tammy Parisotto — esposa de Luís Henrique
✨ Rebeca Tavares — esposa de Fabinho
✨ Myckaela Lobianco — esposa de Ederson
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