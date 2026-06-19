James Burrows, diretor de 'Friends', morre aos 85 anos

Um dos nomes mais influentes da televisão norte-americana, James Burrows morreu nesta sexta-feira (19), aos 85 anos. A informação foi confirmada pela família em comunicado enviado à revista People. Diretor de séries de sucesso como "Friends", "Cheers", "Will & Grace", "Frasier" e "The Big Bang Theory", o cineasta deixa um legado que atravessou mais de cinco décadas e ajudou a definir a comédia na TV.

"Celebramos a vida extraordinária e o legado duradouro de James 'Jimmy' Burrows, que faleceu hoje em paz, cercado por sua amada família", afirmou a família em nota. "Sua influência continuará a ser sentida por gerações através dos inúmeros artistas que ele inspirou, das histórias que ajudou a contar e dos milhões de pessoas cujas vidas foram iluminadas por seu trabalho."

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Ao longo da carreira, Burrows dirigiu mais de mil episódios de televisão e se tornou uma referência nas chamadas sitcoms. Seu último trabalho foi na série "Mid-Century Modern", lançada em 2025.

Nos anos 1970, migrou para a televisão e rapidamente se consolidou como um dos principais diretores do gênero. Em "Cheers", exibida entre 1982 e 1993, tornou-se um dos responsáveis por transformar a série em um dos maiores sucessos da história da TV americana.

Burrows também esteve por trás do episódio piloto de "Friends", sitcom que se tornou um fenômeno mundial entre 1994 e 2004. Seu currículo ainda inclui produções como "Taxi", "Frasier", "Will & Grace" e participações em "The Big Bang Theory".

"Ele possuía uma rara habilidade de fazer com que todos se tornassem pessoas melhores e era conhecido por se lembrar do nome de cada pessoa que conhecia, fazendo com que colegas de todos os níveis se sentissem vistos, valorizados e apreciados", diz o comunicado.

James Burrows deixa a esposa, Debbie, quatro filhas e sete netos.