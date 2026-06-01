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Revista promove reencontros de 'Friends' e 'Game of Thrones' em série de entrevistas

Os mais de 200 episódios da série estão disponíveis no YouTube da Variety

Estadão Conteúdo
fonte

Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, em "Friends" (Reprodução)

Tradicional série de entrevistas promovida pela Variety, Actors on Actors promoverá reuniões de alguns atores que trabalharam juntos em sucessos como Friends, Game of Thrones e Jogos Vorazes. A partir desta quarta-feira, 3, a revista publicará, em seu canal no YouTube, conversas entre Lisa Kudrow e Jennifer Aniston, Kit Harington e Peter Dinklage, Josh Hutcherson e Elizabeth Banks e mais.

Lisa e Jennifer, obviamente, atuaram juntas por 10 anos em Friends como Phoebe e Rachel, respectivamente. As duas somam diversos sucessos recentes, com Kudrow encerrando recentemente a série The Comeback após 20 anos e Aniston se preparando para a quinta temporada de The Morning Show, da Apple TV. A entrevista das duas, que permaneceram amigas após o final da sitcom, abre a temporada do Actors on Actors.

Também parceiros de longa data, Harington e Dinklage interpretaram Jon Snow e Tyrion Lannister em Game of Thrones, dividindo diversas cenas no sucesso da HBO. O episódio com a conversa dos dois será disponibilizado em 5 de junho.

Já Hutcherson e Elizabeth, que interpretaram, respectivamente, Peeta e Effie nas adaptações cinematográficas de Jogos Vorazes, se reencontram no episódio programado para chegar ao YouTube no dia 11.

O universo de Breaking Bad também estará representado em Actors on Actors. Em 9 de junho, Bryan Cranston, protagonista da série original, e Rhae Seehorn, que viveu Kim Wexler no derivado Better Call Saul, ficarão frente a frente para discutir suas carreiras no programa da Variety.

Os pareamentos da nova temporada de Actors on Actors são Keke Palmer e Sharon Stone (4 de junho), Kerry Washington e Tony Goldwyn (6 de junho), Paul Anthony Kelly e Patrick Ball (7 de junho), Bowen Yang e Rachel Sennott (8 de junho), Marcelo Hernandez e Tracy Morgan (10 de junho), Noah Wyle e Sally Field (12 de junho), Claire Danes e Richard Gadd (13 de junho), Colman Domingo e Sarah Pidgeon (14 de Junho) e Jamie Lee Curtis e Mariska Hargitay (15 de junho).

Ao longo dos anos, Actors on Actors já contou com bate-papos com Adam Sandler e Brad Pitt, Zendaya e Andrew Garfield e Emily Blunt e Anne Hathaway. Os mais de 200 episódios da série estão disponíveis no YouTube da Variety.

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