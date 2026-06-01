Revista promove reencontros de 'Friends' e 'Game of Thrones' em série de entrevistas

Tradicional série de entrevistas promovida pela Variety, Actors on Actors promoverá reuniões de alguns atores que trabalharam juntos em sucessos como Friends, Game of Thrones e Jogos Vorazes. A partir desta quarta-feira, 3, a revista publicará, em seu canal no YouTube, conversas entre Lisa Kudrow e Jennifer Aniston, Kit Harington e Peter Dinklage, Josh Hutcherson e Elizabeth Banks e mais.

Lisa e Jennifer, obviamente, atuaram juntas por 10 anos em Friends como Phoebe e Rachel, respectivamente. As duas somam diversos sucessos recentes, com Kudrow encerrando recentemente a série The Comeback após 20 anos e Aniston se preparando para a quinta temporada de The Morning Show, da Apple TV. A entrevista das duas, que permaneceram amigas após o final da sitcom, abre a temporada do Actors on Actors.

Também parceiros de longa data, Harington e Dinklage interpretaram Jon Snow e Tyrion Lannister em Game of Thrones, dividindo diversas cenas no sucesso da HBO. O episódio com a conversa dos dois será disponibilizado em 5 de junho.

Já Hutcherson e Elizabeth, que interpretaram, respectivamente, Peeta e Effie nas adaptações cinematográficas de Jogos Vorazes, se reencontram no episódio programado para chegar ao YouTube no dia 11.

O universo de Breaking Bad também estará representado em Actors on Actors. Em 9 de junho, Bryan Cranston, protagonista da série original, e Rhae Seehorn, que viveu Kim Wexler no derivado Better Call Saul, ficarão frente a frente para discutir suas carreiras no programa da Variety.

Os pareamentos da nova temporada de Actors on Actors são Keke Palmer e Sharon Stone (4 de junho), Kerry Washington e Tony Goldwyn (6 de junho), Paul Anthony Kelly e Patrick Ball (7 de junho), Bowen Yang e Rachel Sennott (8 de junho), Marcelo Hernandez e Tracy Morgan (10 de junho), Noah Wyle e Sally Field (12 de junho), Claire Danes e Richard Gadd (13 de junho), Colman Domingo e Sarah Pidgeon (14 de Junho) e Jamie Lee Curtis e Mariska Hargitay (15 de junho).

Ao longo dos anos, Actors on Actors já contou com bate-papos com Adam Sandler e Brad Pitt, Zendaya e Andrew Garfield e Emily Blunt e Anne Hathaway. Os mais de 200 episódios da série estão disponíveis no YouTube da Variety.