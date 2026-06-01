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Joelma é confirmada no Rock in Rio 2026 e convida Viviane Batidão para o Palco Sunset

A dupla se apresenta no mesmo dia em que o Palco Mundo recebe Ivete Sangalo, Halsey e Lola Young, consolidando um domingo de forte presença feminina

O Liberal
fonte

Joelma e Viviane Batidão estreiam no festival com os ritmos do Pará (Reprodução)

A cantora Joelma foi confirmada no Rock in Rio 2026. A apresentação será no Palco Sunset, no dia 13 de setembro. Com mais de 30 anos de carreira, 20 milhões de álbuns vendidos e três indicações ao Grammy Latino, Joelma leva para o seu show uma convidada: Viviane Batidão.

“Estrear no Rock in Rio tem um significado enorme para mim, é um sonho realizado. Recebi o convite com muita alegria e muita vontade de espalhar cada vez mais a nossa cultura mundo afora. É também mais uma conquista que compartilho com meus fãs, que sempre estiveram ao meu lado. Estou preparando um show muito especial!”, desse Joelma ao Grupo Liberal.

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Esta é a primeira vez que Joelma se apresenta no festival. Em 2024, ela chegou a falar sobre a ausência de artistas nortistas no Dia Brasil, que foi dedicado a vários ritmos do país. Na ocasião, ela publicou no Twitter: "Os sons do Pará, os sons do Norte, a minha música também são música brasileira".

Assim como Joelma, essa é a primeira vez de Vivi no festival. Com mais de 25 anos de carreira, a artista construiu um repertório de sucesso, unindo batidas eletrônicas e ritmos amazônicos, com hits como “Vem Meu Amor” e “Olha Bem pra Mim”.

“Notícia mais que especial: vou estar no Rock in Rio ao lado da nossa Rainha Joelma, num show incrível no Palco Sunset, dia 13/09!!! Quem eu vejo lá?”, escreveu Vivi nas redes sociais.

No mesmo dia das atrações paraenses, estarão no Palco Mundo do RIR Ivete Sangalo e as estreantes: a britânica Lola Young e a americana Halsey.

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