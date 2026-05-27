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Thiago Muller reúne Neguinho da Beija-Flor e artistas latinos em disco

Cantor lança trabalho inspirado na vivência dentro da Beija-Flor de Nilópolis

O Liberal
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Projeto chega às plataformas no dia 29 com participações especiais (Divulgação)

O cantor e compositor Thiago Muller prepara o lançamento de “Como Unidade”, novo álbum que chega às plataformas digitais no nesta sexta-feira (29). O projeto propõe uma fusão entre samba, pop contemporâneo e ritmos latinos, inspirado na vivência do artista dentro da Beija-Flor de Nilópolis, onde atua como vice-presidente.

Produzido em parceria com o trio Los Brasileros, o disco busca aproximar o universo do pop latino da força cultural do carnaval brasileiro em uma linguagem moderna e cinematográfica.

O grupo é conhecido por trabalhos recentes ao lado de Anitta e contribui para a construção de um álbum voltado também ao mercado internacional.

Faixa reúne Thiago Muller, Neguinho da Beija-Flor e Cacá Nascimento

Entre os destaques do projeto está a música “Dias de Ouro”, que reúne Thiago Muller, Neguinho da Beija-Flor e Cacá Nascimento em um encontro entre diferentes gerações do samba. A faixa revisita memórias ligadas ao carnaval e à trajetória de cada intérprete. Neguinho relembra momentos marcantes vividos na Marquês de Sapucaí ao longo de décadas de carreira, enquanto Cacá representa uma nova geração ligada ao samba. Thiago transforma sua própria experiência na Beija-Flor em narrativa artística, conectando memória, pertencimento e identidade coletiva.

Álbum aposta em conexão entre samba e música latina

A proposta latina do disco também aparece na faixa “Latina”, parceria com o venezuelano Mangus e o peruano Malucci. Já em “Llévame”, música lançada anteriormente em parceria com Bruno Romano, Thiago reforça sua aproximação com o mercado latino, especialmente em países como Venezuela, México e Peru. Outro elemento central do projeto é a presença da bateria da Beija-Flor em diferentes faixas do álbum. Segundo a produção, esta é a primeira vez que o instrumento é incorporado como base estrutural dentro de uma produção pop contemporânea.

Thiago Muller destaca ideia de união no disco

Segundo Thiago Muller, o álbum nasceu de forma espontânea e foi crescendo ao longo do processo criativo. “Percebemos que existia algo muito maior ali. Cada música trouxe uma camada diferente, e todas juntas formam exatamente o que o nome do álbum representa, uma unidade”, afirmou. “Como Unidade” se apresenta como um projeto que conecta gerações, linguagens musicais e referências culturais latino-americanas em torno do samba e da estética do carnaval brasileiro

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Palavras-chave

música

Neguinho da Beija-Flor

thiago muller
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