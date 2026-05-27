Britney Spears altera identidade visual de redes sociais e gera teorias sobre retorno à música

Os canais oficiais da cantora Britney Spears apresentaram alterações visuais nesta terça-feira (26), gerando repercussão entre o público. Usuários da plataforma X e do YouTube identificaram a atualização da foto de perfil e da imagem de capa da artista, que agora exibe o nome de Britney em uma fonte estilizada sobre um fundo aquarelado nas cores rosa, amarelo, laranja e branco.

A modificação dividiu as opiniões dos seguidores. Parte dos fãs interpreta a movimentação estética como um indicativo de planejamento para o lançamento de novos trabalhos musicais. Outra parcela do público aponta que a troca de imagens pode ser apenas uma atualização de rotina na identidade visual das redes, sem ligação com anúncios profissionais.

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Recentemente, a cantora sinalizou que consideraria retornar às apresentações apenas para acompanhar o trabalho musical de seu filho, que estuda piano, destacando na ocasião que não possui interesse em realizar novos shows em território norte-americano. Na segunda-feira (25), o perfil da artista no Instagram foi utilizado para publicar um pronunciamento sobre o tratamento recebido por veículos de imprensa.

"Quando você tem aquela sensação estranha e desconfortável, você começa a perceber que talvez estejam falando demais pelas suas costas… Isso realmente afeta as pessoas… Eu continuo enviando amor para elas, mas o mais importante… Espero que elas sintam meu sorriso… A mídia tem exagerado um pouco na minha opinião e espero que respeitem minha jornada espiritual inacreditável e milagrosa… Estou muito animada para seguir em frente e espero que parem de mostrar coisas constrangedoras do meu passado. Acabei de comprar as sandálias de salto alto mais lindas para o verão… São as pequenas coisas, sabe… Que Deus abençoe", declarou a cantora na publicação.