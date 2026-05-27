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Ocimar Manito canta suas memória musicais com o público em Belém

Show comemorativo de 35 anos de carreira e do aniversário de 58 anos desse artista será nesta quinta (28) no Dom Gastro Bar, e contará com participações muito especiais

Eduardo Rocha
fonte

Ocimar Manito, talento amazônico, mostra suas sonoridades em show comemorativo em Belém nesta quinta (28) (Foto: Divulgação)

“Música é tudo o que me emociona”. Essa colocação é o cartão de apresentação do cantor e compositor Ocimar Manito para o show "Meus 58 tem 35, Minha Memória Musical” que ele apresentará nesta quinta-feira (28), às 21h30, no Dom Gastro Bar, em Belém. E emoção é o que não vai ficar de fora do encontro do público com as músicas desse artista muito conhecido da cena paraense. Ele vai aproveitar a noite do dia 28 de maio para celebrar 35 anos de carreira artística e o aniversário de 58 anos. E isso com Ocimar fazendo o que mais gosta: cantando e tocando para a plateia. 

O show terá participações muito especiais de artistas e amigos de Ocimar: Pedrinho Callado, Pedrinho Cavalléro, Ronaldo Costa, Márcio Montoril, Marcelle Almeida, Sônia Pereira, Messias Lyra, Albano Moita. Os músicos no palco serão Davi Amorim, Argentino Neto, Bruno Mendes e Pimentel.

“A minha relação com a música começou mais ou menos na década de 80, época que as bandas de rock começaram a fazer sucesso no Brasil, em especial, nas rádios. Sempre tive admiração pela música brasileira, mas a explosão do rock nacional me motivou ainda mais a seguir trilhando o meu caminho com a música”, conta Ocimar.

Com cerca de 150 músicas autorais, ele revela que gosta de compor “sem pressa e deixar a inspiração acontecer naturalmente”. “Minhas composições seguem diversos gêneros musicais, embora meu trabalho seja voltado mais pra música popular brasileira”. Ocimar diz que no show vai tocar algumas de suas composições autorais e também músicas que marcaram sua trajetória musical fora e dentro dos palcos durante esses 35 anos de estrada.

Momentos para compartilhar

No repertório do show, “canções de vários momentos da minha vida e que o público sempre me pede em minhas apresentações”. “Vou cantar compositores paraenses, compositores brasileiros e minhas músicas autorais. Vai ter uma música inédita que se chama ‘Pelos mares da poesia’, é uma parceria minha com o poeta Antonio Juraci Siqueira, que foi lançada recentemente nas plataformas digitais”.

Ocimar Manito pretende gravar alguns momentos desse show, para futuros registros do trabalho dele. “Depois do show, volto ao estúdio para gravar um novo single que vai se chamar ‘Além das Mãos’, que é uma parceria minha com o poeta Max Reis. A gravação já foi iniciada, porém, dei uma segurada no trabalho para me dedicar mais a este show”, conta o compositor, cujo pai era primo legítimo do Raimundo Manito, um dos fundadores da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, do bairro do Jurunas, a quarta mais antiga do Brasil.

Esse artista tem uma trajetória artística relacionada a festivais locais e nacionais. Como artista plural, ele transita pela MPB, carimbó, samba, jazz, soul, blues e rock.  Atuou como produtor cultural do projeto Boi Garboso, e Ocimar é um dos fundadores da Caramuju, associação de músicos e compositores do bairro do Jurunas. Ele também tem forte atuação nas noites de Belém.

Em novembro de 2021, lançou o EP “Outros Sonhos”, contemplado pela Lei Aldir Blanc. Em dezembro do mesmo ano, participou da segunda edição do Jambu Live na UFPA, e, em janeiro de 2023, lançou “Poema do Nunca Mais”, trabalho eclético envolvendo  MPB, baião, toada de boi, carimbó e reggae, com participação de vários artistas. Segue em turnê divulgando sua obra autoral, sempre valorizando a produção paraense.

Entre os lançamentos mais recentes de Ocimar Manito, está “Batuque na Feira”, parceria com o poeta Virgílio Viga, em homenagem ao Ver-o-Peso e à Feira do Açaí. Ocimar dedica-se ao projeto multicultural Arca (Arte e Cultura Amazônica), que integra música, gastronomia, literatura e artesanato.

 

Serviço: 

Ocimar Manito em: 

‘Meus 58 Tem 35 - Minha Memória Musical’

Quando: 28 de maio de 2026

Hora: 21h30

Onde: Dom Gastro Bar (Trav. 3 de maio 1736 - São Brás)

Informações: 99114-8818

 

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