Marina Sena recebe camisa e chapéu do Carabao durante Virada Cultural

A cantora Marina Sena recebeu um dos tradicionais chapéus usados pelos DJs do Carabao e uma camisa temática da aparelhagem durante a Virada Cultural 2026, realizada no último domingo (24), em São Paulo. Os presentes foram entregues pela empresária Andresa Gonçalves, proprietária do Carabao, na saída do evento realizado no Centro Histórico da capital paulista.

Marina Sena e o “Máximo do Marajó” estiveram entre as atrações do segundo dia da programação da Virada Cultural.

Entrega dos presentes repercutiu nas redes sociais

Nas redes sociais, Andresa compartilhou registros do encontro com a cantora e comentou sobre o momento da entrega dos itens. “Que momento incrível, estar perto de alguém que admiramos e prestigiamos”, escreveu.

Durante o encontro, Marina se mostrou receptiva aos presentes e aparentou ter gostado dos itens ligados à aparelhagem. "Ai, que tudo!", respondeu Sena ao receber os mimos.

Na ocasião, a cantora também recebeu um convite para conhecer o Carabao de perto.

Marina Sena tem show marcado em Belém

Marina Sena tem passagem marcada por Belém no próximo dia 6 de junho, quando se apresenta em um festival realizado no Porto Futuro.