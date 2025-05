Casal é flagrado fazendo sexo durante música 'Obrigado, Deus' em show de Léo Foguete

O aniversário de 37 anos do município de Croatá, no interior do Ceará, foi marcado por uma situação inesperada que acabou chamando mais atenção do que o próprio show. Durante a apresentação do cantor Léo Foguete, contratado como atração principal da festa, um casal foi flagrado supostamente praticando sexo em público, entre dois tapumes, no canteiro de obras de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

O episódio aconteceu durante o dia e foi registrado em vídeo por um espectador que acompanhava a apresentação. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais nesta semana, Léo Foguete aparece animando o público com a música "Obrigado, Deus", quando, ao fundo, um zoom revela a cena do casal em atitude íntima.

O vídeo repercutiu na internet, dividindo opiniões entre piadas e críticas. Enquanto alguns internautas reagiram com humor à situação, outros criticaram o casal que aparece no filme.

Apesar da repercussão, o ato praticado pelo casal pode ser considerado crime. De acordo com o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, “praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público” é uma infração penal, com pena que pode variar de três meses a um ano de detenção, além de multa.

Quem é Léo Foguete?

Léo Foguete é atração do Parárraiá. (Divulgação)

Natural de Petrolina, Pernambuco, Léo Foguete, nome artístico de Mayrllon de Castro Souza, tem 21 anos e vem ganhando destaque nacional com o estilo "piseiro romântico". A paixão pela música começou cedo, após ganhar um violão da avó. Antes do sucesso, trabalhou como porteiro, motoboy e ajudante de obra, além de se apresentar em barzinhos locais.

Nesta sexta-feira (5), Léo Foguete foi confirmado como uma das atrações do Parárraiá 2025, festival junino que acontecerá em junho no estacionamento do Mangueirão, em Belém.

Em outubro de 2024, o cantor lançou o hit "Última Noite", que ultrapassou 6 milhões de plays no Spotify e quase 25 milhões de visualizações no YouTube. Com o sucesso, Léo lançou o EP "Obrigado, Deus", que o levou ao topo das paradas nacionais.