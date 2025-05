Parárraiá 2025: festival anuncia line-up para segunda edição em Belém; confira as atrações

Após o sucesso da estreia em 2024, o festival Parárraiá já se prepara para sua segunda edição, que será realizada de 12 a 15 de junho, no estacionamento do estádio Mangueirão, em Belém. Com o tema "O Grande São João do Pará", o festival deste ano contará com apresentações de grandes nomes da música brasileira.

Confira a programação de cada dia

12 de junho

Gusttavo Lima

Manu Bahtidão

Éric Land

Carabao

Os Caras do Arrocha

13 de junho

Chitãozinho e Xororó

Xand Avião

Felipe Amorim

Viviane Batidão

14 de junho

Wesley Safadão

Léo Foguete

Jonas Esticado

Lendário Rubi

15 de junho

Nattan

Pablo

Mari Fernandez

Joelma

De surpresa, o cantor de sertanejo Nattan compartilhou no Instagram, na tarde de hoje, que estava vindo para a capital paraense para o lançamento do evento. Ele veio acompanhado da namorada e atriz Rafa Kalimaan, com quem está namorando oficialmente desde dezembro de 2024.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a secretária de Turismo, Ana Carla Lopes, afirmou que o Parárraiá tem como objetivo fortalecer a cultura nortista por meio da celebração da arte e das tradições locais.

"Mais do que participar, é celebrar esse momento, esse movimento em prol da cultura paraense e do Norte. Ano passado estivemos aqui como pioneiros de uma demonstração de atrações nacionais, regionais e locais da cidade de Belém. Esse ano a gente vem com outro olhar. Além de sedimentar, a gente quer multiplicar, para que mais cidades façam adesão a esse movimento de aumento de fluxo turístico para celebrar a cultura, como aconteceu com a Lady Gaga, mas aqui no Pará", pontua

Ela acrescenta que valorizar cada vez mais a cultura contribui para o fortalecimento do legado histórico do Pará, transformando o estado em uma referência cultural. "Tinha alguns movimentos espaçados e a gente uniu tudo isso no Parárraiá. O Governo Federal, através do Ministério do Turismo, acredita que tem uma estruturação. Estrutura não é só obra. Obra também é valorizar a cultura. É uma infraestrutura que fica, é legado", diz a secretária.

Convidados celebram força do festival

O governador do Estado, Helder Barbalho, esteve presente no lançamento das atrações do festival deste ano e celebrou a visibilidade e oportunidades que o evento proporciona à região.

"A estratégia do Governo do Estado, com apoio do Governo Federal e da Prefeitura de Belém, é que possamos cada mais incentivar calendários de eventos que possam fazer do nosso estado uma porta de shows, de convenções e eventos que possam, a partir do turismo, alavancar uma nova vocação econômica para o Estado do Pará", disse o governador.

"Nós temos convicção de que este ano será ainda maior [o Parárraiá[", garante Helder Barbalho.

Outro convidado para o evento foi Helder Barbalho Filho, o filho do governador do Pará. Ele destacou que o estado é um dos que mais valorizam a cultura junina e afirmou estar feliz ao ver que eventos desse tipo têm repercussão positiva.

"Nosso estado sempre teve a cultura do São João. Ano passado foi um sucesso total. Tivemos tanto trabalhos com a juventude, com quadrilhas juninas e mais de 200 mil pessoas por dia, é uma felicidade enorme. E ver que deu certo e poder recriar esse ano com ainda mais atrações nacionais é uma felicidade enorme", celebra Helder.

O presidente da Roma Eventos, Giovanni Maiorana, também esteve no evento e comemorou a concretização de mais uma edição do evento. Ele afirmou ainda que o público vai aproveitar bastante os shows das atrações. "Trabalho grande, mas que, no final, dá prazer para a gente. A gente vem planejando o Parárraiá tem mais de seis meses. A gente traz uma representação do Brasil. Vai ter muita gente feliz. Eu acho que o público vai gostar bastante", disse Giovanni.