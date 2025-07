Após perder 35 kg, Gaby Amarantos exibe músculos nas redes sociais

A cantora paraense Gaby Amarantos, de 46 anos, voltou a impressionar os seguidores nesta segunda-feira (30) ao publicar uma foto exibindo o corpo musculoso após perder 35 kg. O registro, feito na academia, mostra a artista usando um conjunto fitness nas cores preto e dourado, flexionando os braços para destacar os músculos conquistados com treino intenso e reeducação alimentar.

A transformação física é fruto de um processo iniciado no ano passado, quando Gaby decidiu adotar um estilo de vida mais saudável. Nos stories do Instagram, a cantora brincou ao comparar a nova forma física com a personagem Garnet, do desenho "Steven Universo", e compartilhou vídeos se alongando e realizando exercícios na academia.

Apesar da comemoração nas redes, recentemente Gaby revelou que o objetivo da mudança foi muito além da estética. A cantora enfrentava pré-diabetes e pré-hipertensão, além de ter passado mal em um show, o que a fez repensar seus hábitos.

Gaby também explicou que o emagrecimento foi uma decisão consciente. “É óbvio que mudei de opinião. A partir do momento que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas, eu mudei de opinião. Não quer dizer que eu não gostava do corpo que eu tinha antes”, concluiu.

Após perder 35 kg, Gaby Amarantos mostra evolução física. (Reprodução/Instagram)