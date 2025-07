Juiz concede guarda provisória de Léo a Murilo Huff após disputa judicial com Dona Ruth

A disputa pela guarda do pequeno Léo, de 5 anos, filho da cantora Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, teve um novo desdobramento nesta segunda-feira (30), após audiência realizada no Fórum Cível de Goiânia (GO). Segundo o portal R7, o juiz responsável pelo caso decidiu conceder a guarda provisória da criança ao pai, válida até o fim do processo judicial.

Léo vivia sob os cuidados da avó materna, Dona Ruth Moreira, desde a morte de Marília em 2021. Agora, conforme a decisão, o menino já está morando com o pai, em uma casa recentemente reformada para recebê-lo.

A audiência de conciliação teve início por volta das 14h e durou cerca de duas horas. Murilo Huff chegou ao local por uma entrada reservada, acompanhado de sua equipe jurídica. Já Dona Ruth entrou pela entrada principal do prédio e preferiu não dar declarações à imprensa.

Ainda de acordo com o R7, não houve acordo entre as partes durante a audiência, o que levou o juiz a definir a guarda provisória para o pai da criança. A assessoria do cantor afirmou que “o processo tramita em segredo de justiça, razão pela qual não poderia dar maiores informações”.

Pouco após a audiência, Dona Ruth publicou em suas redes sociais um vídeo emocionante ao som do louvor “É Tudo Sobre Você”, do grupo gospel Morada. Nas imagens, ela folheia um álbum de recordações com fotos de Léo e de Marília, além de exibir objetos simbólicos como o cordão umbilical do neto, o certificado do primeiro corte de cabelo e sapatinhos de bebê.

A disputa pela guarda definitiva de Léo segue na Justiça e ainda não há previsão para o encerramento do processo.