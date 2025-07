'O Diabo Veste Prada 2' ganha primeiro teaser e confirma início das gravações; assista

A aguardada continuação de O Diabo Veste Prada finalmente teve seu primeiro teaser divulgado nesta segunda-feira (30), reacendendo a expectativa dos fãs. Em publicação nas redes sociais, a 20th Century Studios confirmou o início da produção de O Diabo Veste Prada 2, sequência do sucesso lançado em 2006.

O vídeo curto, mas cheio de nostalgia, traz a narração de personagens já conhecidas do público, incluindo a poderosa e temida Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep, e outras vozes familiares.

Segundo a revista Variety, todo o elenco principal retorna para o novo longa: além de Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, o filme também contará com Kenneth Branagh, que interpretará o marido de Miranda Priestly, personagem ainda inédito na trama.

Embora os detalhes da história sigam em segredo, fontes indicam que a sequência irá explorar o declínio das revistas de moda tradicionais e o desafio de Miranda em manter sua influência na indústria. Ela deve entrar em conflito com sua ex-assistente Emily (Blunt), agora uma executiva de um grande grupo de luxo que controla os investimentos publicitários de que Miranda tanto precisa.

Lançado originalmente em 2006, o primeiro filme foi baseado no best-seller de Lauren Weisberger e se tornou um marco da cultura pop ao retratar os bastidores do mundo da moda com humor, drama e reflexões sobre carreira e identidade.

O Diabo Veste Prada 2 tem estreia prevista para o dia 1º de maio de 2026 nos cinemas. A produção está em fase inicial, mas o teaser já deu o tom do que o público pode esperar. Confira a seguir: