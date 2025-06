Lexa e Tati Machado dividem registros de viagem ao Amazonas após enfrentarem luto gestacional

A cantora Lexa usou as redes sociais, no último domingo (29/06), para compartilhar registros ao lado da apresentadora Tati Machado durante uma viagem ao Amazonas. Acompanhadas de seus respectivos companheiros, Ricardo Vianna e Bruno Monteiro, as artistas publicaram fotos dos passeios realizados em meio à natureza e de um momento de conexão no Rio Negro.

Em uma das imagens, Lexa e Tati aparecem abraçadas dentro d’água. “Eu vejo você”, escreveu a funkeira em um gesto de afeto e solidariedade.

A viagem marca um reencontro público entre as duas, que viveram recentemente experiências semelhantes de dor e luto. Em maio deste ano, Tati Machado perdeu seu bebê na reta final da gestação, aos sete meses. Lexa, por sua vez, perdeu a filha Sofia, que nasceu no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois, em decorrência de uma grave complicação da pré-eclâmpsia, conhecida como síndrome HELLP.

As postagens da viagem receberam milhares de mensagens de apoio dos seguidores, que destacaram o gesto de companheirismo entre as artistas. “Muito feliz que deu certo e que vocês escolheram a nossa terra como lugar de cura. Que as águas do nosso riozão ofereçam muita paz e energia boa para vocês”, disse a ex-BBB Vivian Amorim.