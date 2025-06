Cônego Cláudio Barradas será sepultado na Catedral de Belém nesta terça (1º)

Ícone das artes cênicas do Pará e da Amazônia, o ator, jornalista, professor de teatro e cônego da Arquidiocese de Belém, Cláudio Barradas será sepultado nesta terça-feira (1º), na Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha, onde transcorre o velório desde o finalzinho da tarde desta segunda-feira (30).

A Missa de Exéquias (comumente chamada de Corpo Presente) será celebrada às 15h desta terça (1°) na Catedral Metropolitana de Belém. Em seguida, transcorrerá o sepultamento de Cláudio Barradas que se notabilizou por uma vida dedicada à Igreja e às artes cênicas. Ele atuou em radionovelas, espetáculos teatrais e no cinema. Barradas estava internado em um hospital de Belém e acabou falecendo na manhã desta segunda-feira (30).

O professor e poeta João de Jesus Paes Loureiro manifestou-se nesta segunda-feira acerca do falecimento de Cláudio Barradas. Em seu pronunciamento, Paes Loureiro destaca: "Cláudio Barradas mudou de palco: primeiro o seminário compartilhado como cena do sagrado terreno; depois foi o teatro como ator, autor, professor e diretor; agora no palco da eternidade, no elenco de anjos e santos, na glória do paraíso coreografado por Deus. Depois da missão de multiplicar a devoção pelo teatro como a sua religião para todos, retorna aureolado pelas glórias terrenas, para a gloriosa eternidade dos eleitos".

"Sua presença, no entanto, será mantida viva entre nós, para que seja para sempre celebrado", complementa Paes Loureiro.