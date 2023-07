Robert Downey Jr. classifica 'Oppenheimer' como o melhor filme em que já atuou

Muitos conhecem o ator Robert Downey Jr. por conta de sua interpretação do personagem Homem de Ferro, além do detetive Sherlock Holmes. O ator de 58 anos revelou, entretanto, que seu mais novo filme, “Oppenheimer”, é o melhor em que já atuou em toda a sua carreira.

“Oppenheimer” é um filme dirigido por Christopher Nolan, mesmo diretor de “A Origem” (2010) e “Interstellar” (2014). A trama acompanha a trajetória do físico Robert Oppenheimer no desenvolvimento do Projeto Manhattan, que culminou na criação da primeira bomba atômica.

Robert Downey Jr. interpretará o ex-Secretário do Comércio dos Estados Unidos, Lewis Strauss, considerado o antagonista da trama. O ator declarou durante a estreia do filme, em Londres, na Inglaterra, que este é o melhor filme onde trabalhou atuando:

“Só vou dizer isso: este é o melhor filme em que já atuei. Mal posso esperar para que todos vocês o experimentem”, revelou.

Elenco de Oppenheimer abandona estreia do filme em apoio a greve do sindicato de atores de Hollywood

A declaração de Robert Downey Jr. foi dada momentos antes do elenco de Oppenheimer deixar a estreia do filme, em apoio à greve do sindicato de atores de Hollywood. Essa é a primeira greve geral de atores em mais de 60 anos.

Por conta da greve, os atores não poderão:

Filmar qualquer longa-metragem e produções para a TV;

Participar de coletivas de imprensa e estreias;

Promover qualquer trabalho na San Diego Comic-Con de 2023.

Outros atores também deixaram a estreia de Oppenheimer: Cillian Murphy (que interpreta o personagem principal), Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, entre outros atores e atrizes, também não participaram da estreia.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)