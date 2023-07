Barbie Core: estilo cor-de-rosa ganha o público em esquenta para o filme 'Barbie'

Por onde olhamos, vemos rosa!!! Nos últimos dias, as vitrines das lojas e os cardápios de restaurantes, e principalmente, na internet, estão dentro do universo da cor-de-rosa. Tudo porque, no próximo dia 20, o filme ‘Barbie’ chega aos cinemas.

A pré-venda de ingressos nos diversos cinemas do Brasil iniciaram ainda em junho, e em alguns dias, as sessões já tem entradas esgotadas.

VEJA MAIS

A verdade é que, nesses últimos tempos, desde que a divulgação do filme começou, só se fala em Barbie Core. Das roupas fashionistas até os brindes rosas dos cinemas, incluindo pipocas rosas, o conceito traz o universo da Barbie para o mundo real. Além da estética, a tendência Barbie Core tem buscado ultrapassar algumas características que se tinha da boneca Barbie, mas agora ela chega com empoderamento. E o longa, mostrará esse processo da personagem.

Juliana Prusch, advogada e acadêmica do último ano de medicina, adepta ao estilo Barbie Core, acredita que com o filme ‘Barbie’, a personagem vai mostrar uma mulher mais real com seus desafios na vida cotidiana, sem estereotipar mulheres.

Ela mostrou com o Grupo Liberal o estilo Barbie Core em ensaio que teve apoio da maquiadora Jessika Sales, Top Charme, Doceria e Cafeteria Delalê e Carla Cabral Velloso Diretora Nacional de Vendas Independente Mary Kay.

Veja o estilo Barbie Core (Fotos: Thiago Gomes)

“A filme da Barbie vem para materializar uma brincadeira e paixão de criança, que de alguma maneira nos marcou e nos acompanhou pra vida. O filme permite que a gente curta e imagine a Barbie vivendo a vida real e não apenas a fantasia que quando pequenos imaginávamos ser possível. Muitas mulheres se esforçam para alcançar um padrão estético ditado pela sociedade, ao qual a Barbie serve como modelo e está inserida. Acontece que esse modelo de perfeição não existe e nunca vai existir: somos reais, com erros, acertos e imperfeições e tudo bem. A Barbie pode ser quem ela quiser, nós também”, disse.

No filme ‘Barbie’, Margot Robbie interpreta a personagem principal sob o comando de Greta Gerwig. A nova versão da boneca vem empoderada, ela tem uma crise existencial na "Barbielândia", quando encontra mudanças na sua vida ao precisar visitar o mundo real e "descobrir a verdade."