Filme da Barbie: fotógrafa paraense mostra diversidade em ensaio inspirado na boneca

O filme Barbie, de Greta Gerwig, já é considerado a maior estreia de 2023 e tem feito sucesso nas redes sociais por lançar tendências de moda e ter um elenco que foge do padrão. Pensando nisso, a fotógrafa paraense Vannely Paiva reuniu modelos com belezas diferentes para representar cada versão de uma Barbie.

"Eu adoro usar a inclusão e a diversificação de belezas nos meus projetos e chamei modelos diferentes uma da outra, assim como no filme Barbie, que mostra várias versões, quebrando o estigma de que existe um 'padrão' e trazendo a mensagem de que todas podem ser uma Barbie", disse Vannely.

O filme que serviu de inspiração mostra a protagonista em uma jornada de autodescoberta até entender que é perfeita do jeito que é. O ensaio fotográfico também segue essa direção da representatividade e diversidade, com uma Barbie negra, uma plus size e uma cacheada, cada uma com seu próprio estilo.

O ensaio não chama atenção apenas por suas modelos, mas por ter vários acessórios feitos à mão pela artesã e maquiadora Gabriele Brito. "Acho que a beleza mora nos detalhes. Conversei com as meninas para cada uma escolher um look da Barbie que mais se identificasse. Eu analisei os acessórios e falei com essa artesã super talentosa e ela topou na hora. A Gabriele é maravilhosa e fez tudo no prazo", contou a fotógrafa.

O objeto que dá vida ao ensaio fotográfico é sem dúvidas a caixa da Barbie, que também foi criada do zero, feito com compensado, E.V.A e papelão. "Pensei em várias maneiras de fazer, mas como meu namorado tem habilidade em manusear compensado, decidimos que seria desse material e ele entrou de cabeça no projeto comigo", detalhou Vannely que, com ajuda do parceiro, fez a caixa em apenas dois dias. Através das redes sociais, ela compartilhou os bastidores de todo o ensaio fotográfico.

VEJA MAIS

Barbie cacheada

Jamilly Marques, modelo e influenciadora, de Barbie Cowgirl. (Foto: Vannely Paiva)

A Barbie cowgirl foi representada pela modelo Jamilly Marques, que sempre sonhou em "ser uma Barbie" e participou da ideia inicial do ensaio fotográfico. "Antes de virar essa febre de hoje, eu já queria muito fazer esse ensaio e a Vannely foi quem topou fazer junto comigo. Ela ainda trouxe uma ideia a mais de fazer outras versões", explicou Jamilly.

"Eu queria reviver meu lado infantil, era uma vontade minha desde pequena, mas que só veio se concretizar agora depois de grande", disse a influenciadora.

Inspirado no primeiro figurino divulgado da Barbie, interpretada pela Margot Robbie, a modelo se vestiu de cowgirl rosa e teve acessório criado manualmente também pela artesã Gabriele Brito. Para Jamilly, ela criou do zero o chapéu branco, feito totalmente de E.V.A, que surpreendeu as modelos e a fotógrafa. "Eu pensei que não fosse possível ela fazer esse chapéu assim tão similar. Ela fez a bordinha dobrada com chapinha! Ela é muito criativa", afirmou Vannely.

As estrelas na calça de Jamilly também foram feitas de E.V.A pela própria modelo. Já o lenço no pescoço era branco, mas a fotógrafa usou seus talentos de photoshop para editar e deixar mais parecido com o original.

Barbie plus size

Ana Clara Cunha, educadora física e influenciadora digital, de Barbie de 1959. (Foto: Vannely Paiva)

A professora de educação física e influenciadora digital, Ana Clara Cunha, criou seu look inspirado no icônico maiô preto da Barbie original de 1959, que aparece no filme. O que era pra ser uma das roupas mais simples, também contou com uma super produção. A modelo precisou costurar fitilhos em um body que já tinha em casa para personalizar do jeito que queria.

O acessório principal que ia compor a roupa da influencer também foi personalizado. "Foi uma 'tour' pra montar meu look, tanto para o figurino quanto para o óculos que eu tive que pintar de tinta guache branca, mas a experiência foi incrível", disse Ana Clara, que precisou pintar o acessório horas antes de fazer o ensaio.

Ela também foge do padrão de beleza da boneca da Mattel e adorou a ideia de participar do projeto. "Eu não sou o 'padrão de Barbie', né? Ela é magrinha, manequim, veste trinta e quatro, trinta e oito. Já eu sou plus size e gostei muito dela usar essa diversidade nas Barbies comigo também", afirmou.

Barbie negra

Fabiana Oliveira, modelo, como Barbie It Girl. (Foto: Vannely Paiva)

Para o figurino da Barbie negra, a inspiração veio de fora, diferente das outras. Fabiana Oliveira, modelo e educadora física, sempre foi muito apaixonada pela boneca e queria usar um look que fosse a sua cara. Depois de muito pesquisar inspirações, a modelo encontrou uma que combinava com seu estilo e criou sua versão de 'Barbie it girl.' "O look combina tanto comigo que eu já tinha praticamente a roupa inteira montada no meu guarda-roupa. Jaqueta, saia, top, sapato, tudo combinando", disse Fabiana, que inclusive usará a mesma roupa assistir o filme nos cinemas.

Além da roupa que já tinha, a modelo precisou de outros acessórios que foram feitos à mão pela artesã. A bolsa da Barbie usada por Fabiana foi feita toda de E.V.A e a logo da boneca foi desenhada. Os laços rosas no sapato também feitos do mesmo material rosa e cheio de purpurina.

A representatividade de Fabiana no ensaio também mostra que nem toda Barbie é branca, loira e de olhos azuis. "Pra mim é extremamente importante esse ensaio, porque eu sei que ele vai fazer com que as outras meninas se sintam inclusas nesse mundo rosa", afirmou Fabiana que espera que essas fotos façam com que outras pessoas sintam-se confiantes e seguras. Todos os detalhes do ensaio fotográfico feito por Vannely Paiva estão no Instagram @perpetua_pp.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)