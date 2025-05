Fãs de Lady Gaga ficam preocupados com 'sumiço' de cantora

No próximo sábado (3), Lady Gaga se apresenta na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com show gratuito. Faltando pouco dias para a apresentação, alguns fãs se mostraram preocupados e chateados com o "sumiço" da Mother Monster.

A cantora, que desembarcou no Rio na madrugada de terça-feira (29), até o momento não fez aparições na sacada ou na porta do hotel. Nas redes sociais, algumas pessoas criticaram a atitude da artista de ainda não ter dado as caras aos fãs que a aguardam na porta do hotel desde antes da sua chegada.

Uma das coisas que mais preocupam o público é a lembrança da cantora pela cidade, em 2017. Na ocasião, ela iria participar do Rock in Rio, mas precisou cancelar de última hora por questões de saúde. A cantora sofre de fibromialgia e enfrentava dores intensas. Ele foi substituída de última hora pelo Maroon 5 e precisou ser internada em um hospital.

Na manhã desta quinta-feira (1º), desde às 9h da manhã, a calçada do Copacabana Palace está lotada de fãs, ambulantes, trabalhadores e curiosos para tentar ver a Mother Monster.

Só quem deu uma 'espiadinha' na movimentação na frente do local foi Michael Polansky, noivo de Lady Gaga. Na quarta-feira (30), ele foi clicado olhando da janela para os fãs acampados em frente ao Copacabana Palace. Veja:

Noivo de Lady Gaga, Michael Polansky aparece na janela de hotel (Fotos: Dilson Silva / AgNews)