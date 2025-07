Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam que estão esperando o primeiro filho

A atriz Camila Queiroz anunciou nesta sexta-feira (11/07) que está grávida do primeiro filho com o ator Klebber Toledo. O casal divulgou a novidade nas redes sociais com um álbum de fotos em que Camila exibe a barriga ao lado do marido. “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, escreveu o casal na legenda da publicação.

Os dois se conheceram em 2015, durante o especial "Criança Esperança", da TV Globo, quando Camila ainda gravava a novela "Verdades Secretas". Na ocasião, ela e Klebber foram escalados como par romântico na novela seguinte, "Êta Mundo Bom!".

Segundo Camila, naquele período, ainda não havia clima entre os dois, pois ela estava em outro relacionamento. “Eu namorava na época, nem dava muita bola pra ele”, disse em entrevista ao podcast "PodDelas" em maio. A atriz explicou que o envolvimento começou após o término desse namoro, quando passou a perceber mudanças no comportamento de Klebber.

O casal também contou que o início do romance teve o incentivo de colegas de elenco e da equipe da novela. Camila relatou que a maquiadora com quem trabalhava compartilhava confidências com Klebber e que outros atores, como Ary Fontoura e Elizabeth Savalla, também comentavam sobre como os dois combinavam juntos.

Camila Queiroz e Klebber Toledo oficializaram a união em 2018, em uma cerimônia realizada em um hotel de luxo na praia de Jericoacoara, no Ceará. O casamento reuniu cerca de 200 convidados e contou com 12 casais de padrinhos.