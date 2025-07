Manu Bahtidão comemora alta do filho após internação na UTI: 'Maior susto das nossas vidas'

Após viver dias de angústia, a cantora Manu Bahtidão, de 39 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para contar aos seguidores sobre a melhora do filho Theo, de 9 anos, que precisou ser internado na UTI após apresentar um quadro viral grave enquanto a família aproveitava as férias na Praia do Forte, no litoral da Bahia.

Theo começou a se sentir mal no início da semana e, após exames, foi identificado um quadro viral que afetou significativamente suas plaquetas. A situação exigiu atenção médica imediata e o garoto foi levado à unidade de terapia intensiva.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Com virose, Nattan é levado ao hospital às vésperas de lançamento de novo álbum e show no Pará]]

Nos stories do Instagram, Manu emocionou os fãs ao relatar os momentos de tensão vividos nos últimos dias. “Quero agradecer as orações, existe muita gente boa nesse mundo, passamos o maior susto das nossas vidas, Theo vai ter alta hoje para Glória de Deus! Estou feliz e grata. Assim que estivermos juntos eu vou explicar pra vcs o que houve!”, escreveu em um vídeo do menino brincando no hospital.

“Hoje meu coração se enche de gratidão. Depois de dias difíceis, noites sem dormir e orações silenciosas, meu filho Theo está se recuperando. As plaquetas que estavam em 13.000 subiram para 160.000, e com isso ele deixou a zona de risco. Foi para UTI, lutou, foi forte… e venceu mais uma batalha”, continuou.

A artista finalizou a mensagem agradecendo a Deus, à equipe médica e ao apoio recebido: “Agradeço a Deus em primeiro lugar, à equipe médica que cuidou dele com tanta dedicação, aos enfermeiros, e a cada mensagem, oração e energia positiva que recebemos. Ver meu filho sorrindo de novo é um milagre que eu jamais vou esquecer. Que nunca nos falte fé, força e amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, vida.”

Filho de Manu Bahtidão deixa UTI após quadro grave. (Reprodução.)