Carta psicografada de Glória Maria revela dor após a morte e traz recado para as filhas; leia

Uma carta psicografada atribuída a jornalista Glória Maria enviou um recado carinhoso e cheio de saudade para as filhas, Maria e Laura. A mensagem, que teria sido enviada do plano espiritual, foi compartilhada no canal “O Espiritualista”, no YouTube, no dia 25 de outubro de 2024.

Glória Maria faleceu em 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos, vítima de complicações causadas por um câncer no pulmão com metástase no cérebro.

O que diz a carta psicografada?

Na carta psicografada, Glória relata que sua passagem para o plano espiritual não foi tranquila. Ela descreve momentos de dor e arrependimento vividos no Umbral, um local que, segundo relatos espíritas, seria uma espécie de zona de sofrimento pós-morte.

De acordo com o vídeo, o texto psicografado foi recebido por um médium que preferiu não se identificar.

“Meu desencarne não foi suave, como muitos poderiam imaginar. Passei por uma fase turbulenta após deixar o corpo físico”, relata a carta.

Ainda segundo a psicografia, ela descreve a sensação como sufocante e emocionalmente dolorosa. “A dor, o medo e o arrependimento ressoam em cada canto. Em alguns momentos, sentia como se estivesse revivendo os momentos mais difíceis de minha doença”, narra.

A parte mais comovente da mensagem é direcionada às filhas Maria e Laura. “Sinto uma imensa saudade de minhas filhas. Sei que vocês estão sentindo minha ausência, mas saibam que continuo ao lado de vocês, mais próxima do que imaginam.”

“O amor que nos une transcende qualquer barreira, seja física ou espiritual”, diz a carta. “Cuidem uma da outra, e lembrem-se sempre dos valores que lhes ensinei”, finalizou.