Carta psicografada de Roberto Bolaños, o 'Chaves', envia recado comovente ao Sr Barriga; leia

Uma carta psicografada atribuída ao ator e comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, criador dos icônicos personagens Chaves e Chapolin Colorado, tem gerado grande repercussão entre fãs e admiradores. O conteúdo da mensagem, divulgado recentemente, seria destinado a Edgar Vivar, intérprete do Sr. Barriga e Nhonho, com quem Bolaños dividiu a cena e a amizade por décadas.

O texto foi divulgado nas redes sociais e emocionou internautas. A carta não teve o médium responsável revelado.

“Meu querido amigo Edgar, espero que essas palavras te alcancem como uma brisa que acaricia a alma, mas que também te levem às profundezas das reflexões necessárias”, inicia a mensagem espiritual, que teria sido escrita por Bolaños no plano além da vida.

No relato, o humorista descreve a transição após a morte, ocorrida em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos:

“Quando fechei os olhos pela última vez neste plano, não imaginava que o despertar do outro lado seria tão repleto de revelações”, diz a carta.

A suposta comunicação espiritual traz ainda reflexões profundas do ator sobre sua trajetória de vida. “Eu que sempre busquei o controle, aplaudia o próprio ego como quem reverencia um ídolo, mas, ao atravessar o limiar da vida e da morte, percebi o quanto estava perdido dentro das ilusões que criei”, revela.

Segundo a psicografia, o comediante teria passado por um período de sofrimento em uma espécie de “Umbral”, descrito como um ambiente sombrio e opressivo:

“Essa névoa, Edgar, tinha peso, forma e vida própria. Como se carregasse cada escolha impensada. Cada palavra lançada ao vento sem cuidado”, detalha. Ele acrescenta: “Nesse ambiente, conhecido como Umbral, não há espaço para máscaras ou desculpas”.

O relato continua com momentos de revisão dolorosa de sua jornada terrena. “Revivi momentos que preferiria esquecer. Vi rostos de pessoas que ignorei. Gestos de carinho que desprezei. Oportunidades de perdão que deixei escapar”, confessa.

Apesar do sofrimento, a mensagem também traz conforto e esperança. Bolaños menciona que preces de fãs e pessoas queridas o ajudaram a encontrar novamente a luz: “Sim, Edgar. Preces feitas por almas generosas que, mesmo à distância, lembravam-se de mim […] foi como um abraço invisível que me puxou de volta à luz”, relata.

A carta se encerra com um recado direto ao ator de Seu Barriga. “Edgar, meu amigo, enquanto escrevo essas palavras, sinto a necessidade de compartilhar contigo as lições que aprendi, não por vaidade, mas com esperança de que elas possam iluminar teu caminho”.

"Sei que nossa amizade transcende o tempo e o espaço e que, de alguma forma, nossas jornadas se entrelaçam […] Que sejas, querido amigo, um farol para aqueles que estão perdidos na escuridão, como eu estive. […] Despeço-me por agora, mas saiba que estou contigo sempre. Teu eterno amigo", encerra.