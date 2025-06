São João Gastronômico agita o Pará Clube nos dias 27 e 28 de junho com festa para toda a família

O Pará Clube será palco de uma grande celebração junina nos dias 27 e 28 de junho, com a realização da 1ª edição do São João Gastronômico. O evento é para reunir famílias, crianças e jovens em torno da cultura, da música e da boa gastronomia típica dessa época do ano.

A programação inclui feira gastronômica, quadrilhas (adultas e infantis), gincanas, animador infantil e atrações para todas as idades. O espaço será totalmente ambientado com o clima tradicional das festas de São João, criando um cenário acolhedor e repleto de cores, sabores e memórias afetivas.

Um dos destaques do evento é a curadoria da feira gastronômica, assinada pela chef Isabela Lima e pela presidente da Abrasel Pará, Carolina Farias. A dupla coordenou a seleção dos expositores com o objetivo de valorizar a cultura alimentar da região e promover uma diversidade de sabores.

“Ficamos muito felizes com a oportunidade de abrir espaço para os associados da Abrasel no evento. Buscamos segmentar os tipos de empreendimentos como forma de trazer uma variação nas opções de comida, com associados do ramo de pizzaria, sorveteria, doces, salgados e comidas típicas”, afirma Carolina.

Segundo ela, o público pode esperar uma verdadeira explosão de sabores regionais:

“Os empreendimentos que participarão já têm experiência em festivais gastronômicos de diferentes formatos. A feira vai reunir opções com cores e sabores de dar água na boca e com foco na valorização da gastronomia local.”

A chef Isabela Lima reforça que a proposta foi criar uma experiência que unisse afeto, tradição e autenticidade:

“A gente fez questão de valorizar o que é nosso, de verdade. Na escolha dos expositores, priorizamos quem bota a mão na massa com ingredientes da terra, com aquele jeitinho regional que a gente ama. É comida com memória, com afeto, com sabor regional de verdade. Pra celebrar a nossa cultura em cada garfada, do jeito mais gostoso possível.”

Na sexta-feira (27), o som fica por conta do DJ Thales Frangoso & Banda. Já no sábado (28), o palco será da animada banda Cabra do Forró, que promete arrastar o público com muito forró e música junina, além de apresentações de quadrilhas e atrações para crianças, como espaço infantil dedicado, com brinquedos, animadores e segurança especializada.

De acordo com o produtor do evento, Jorge Torres, o São João Gastronômico foi planejado para oferecer uma experiência sensorial completa, que une música, cultura e gastronomia amazônica:

“Mais do que música e dança, o evento é uma celebração do paladar paraense, com uma feira gastronômica que dá protagonismo à comida típica — dos pratos de milho aos sabores únicos da nossa terra como tacacá, vatapá e maniçoba. Isso transforma o festival não apenas em uma festa, mas em uma experiência completa.”

Outro ponto forte do projeto é o impacto social e cultural que gera.

“O São João Gastronômico tem um papel duplo: preservar tradições e gerar oportunidades. Ele movimenta a economia criativa local, fortalece o sentimento de pertencimento e ainda gera renda para pequenos empreendedores, artistas e fornecedores da região. É um agente de desenvolvimento local e uma plataforma de valorização da cultura amazônica”, completa Jorge.

Com ingressos a preços populares, o evento aposta na democratização do acesso à cultura:

“Fizemos questão de manter o ingresso acessível porque acreditamos que a cultura precisa estar ao alcance de todos”, reforça o produtor.

O São João Gastronômico é promovido pela Romanholy Produções, com patrocínio por meio da Lei de Incentivo Semear, Governo do Pará, Ambev, Brahma e Pepsi.

Agende-se

Datas: 27 e 28 de junho

Local: Pará Clube – Trav. Lomas Valentinas, 1507 – Marco – Belém (PA)

Ingressos: R$ 10,00 (meia) | R$ 20,00 (inteira) - Bilheteria Digital ou na secretaria do Pará Clube