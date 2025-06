Marina Cabral e Adriana Veloso levam o Pará ao 'Chef de Alto Nível', da TV Globo; veja os perfis

A estreia de Chef de Alto Nível, o novo reality de gastronomia da TV Globo, será em julho. Porém, nesta quarta-feira, a emissora apresentou oficialmente os 24 participantes da atração. Com lançamento marcado para o dia 15 de julho, após Vale Tudo, o programa contará com um elenco dividido entre cozinheiros da internet, profissionais e amadores, todos prontos para encarar o desafio de superar obstáculos e brilhar na chamada Torre das Cozinhas.

Os selecionados passaram por diversas etapas em um processo que contou com quase 15 mil inscrições, incluindo audições presenciais com 86 candidatos.

PARAENSE

A paraense Marina Cabral, 46 anos, está na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil e por um período de mentoria com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Ela integra o grupo dos cozinheiros amadores. Marina trocou Belém do Pará por São Paulo há algum tempo, mas a região amazônica segue presente em sua vida. Tornou-se empresária e atua como distribuidora de insumos da Região Norte para restaurantes do Sudeste.

Antes de empreender, Marina já se dedicava à cozinha. Autodidata, fez alguns cursos na área, incluindo cozinha básica, preparo de comidas congeladas e boas práticas culinárias.

Ela conta que cozinha todos os dias para sua filha — quem, aliás, a incentivou a se inscrever no Chef de Alto Nível. Gosta de criar pratos autorais, como seus “pokes amazônicos”, que, segundo ela, fazem sucesso em casa.

Marina domina o preparo de diversos tipos de proteína, é apaixonada por churrasco e processos de cocção lenta. E garante: não se deixa intimidar pela experiência dos concorrentes.

PARÁ NO SANGUE

No grupo dos cozinheiros profissionais, está Adriana Veloso, 48 anos. Nascida no interior do Maranhão, ela cresceu em Belém do Pará e, há alguns anos, vive no Rio de Janeiro, onde mantém dois restaurantes dedicados à culinária clássica da Região Norte.

Chef de cozinha por vocação, Adriana leva para o seu trabalho os sabores e tradições da gastronomia paraense — o que lhe rendeu o prêmio de Melhor Restaurante Brasileiro do Rio de Janeiro em 2022 e 2023, concedido pela imprensa especializada. Ela faz questão de estar presente nas cozinhas de seus estabelecimentos e começou sua trajetória vendendo peixinhos na brasa em uma calçada do bairro Riachuelo, na Zona Norte carioca.

Adriana não tem formação acadêmica na área, mas domina o preparo de peixes e frutos do mar, sempre com o tempero marcante e a criatividade da cozinha do Norte do país.