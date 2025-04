Quer entrar no BBB 26? Reality abriu processo seletivo para a próxima edição

Na noite desta quinta-feira (17/04), durante a exibição ao vivo do Big Brother Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a abertura oficial das inscrições para a 26ª edição do reality show. Os interessados em participar da próxima temporada já podem se inscrever por meio do site Gshow.

VEJA MAIS

Para realizar a inscrição, os candidatos devem escolher a região onde nasceram ou onde moram e preencher um formulário com informações pessoais, além de enviar fotos e vídeos. As vagas são limitadas e podem se esgotar rapidamente, de acordo com a organização do programa.

A produção do BBB também divulgou orientações de segurança para evitar golpes durante o processo seletivo. As entrevistas serão realizadas em formato virtual e presencial, mas ainda não têm data para começar. O contato oficial com os candidatos será feito pelos meios informados no momento do cadastro (e-mail, telefone, WhatsApp ou SMS).

O primeiro contato será feito exclusivamente por e-mail, utilizando o domínio oficial @castitreach.com. Candidatos devem desconsiderar qualquer comunicação com domínios diferentes. Após o envio do e-mail, a produção fará uma ligação para confirmar o recebimento da mensagem e agendar a entrevista com data e horário definidos.