No embalo do Verão 2025, Rádio Liberal FM abre temporada de shows gratuitos em Salinópolis

A tradicional programação de Verão da Rádio Liberal FM na Orla do Maçarico, em Salinópolis, começa nesta sexta-feira (18/07), e segue até o dia 2 de agosto, com apresentações gratuitas sempre às sextas e aos sábados, a partir das 20h. A abertura ficará por conta das bandas Nosso Tom, Revelação do Zimba e Açaí Latino. O evento é uma parceria entre o Sistema Liberal de Rádio, artistas locais e patrocinadores, com o objetivo de movimentar a cidade e oferecer cultura e entretenimento para moradores e visitantes.

O cantor Júlio Cezar, vocalista do grupo Nosso Tom, que sobe ao palco na estreia, destaca a importância de participar do evento. Para ele, além da relação afetiva com a Rádio Liberal - primeira a tocar as músicas da banda ainda em 99 -, o show em Salinas tem um peso especial. “É sempre uma alegria poder participar. A Rádio fez parte da nossa trajetória desde o início e estar na abertura aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, afirmou.

Em relação ao repertório, Júlio explica que, apesar do estilo romântico característico do grupo, o show de verão ganha um ritmo mais dançante para acompanhar o clima da estação. Músicas autorais como “Nossa história de amor”, “Cristina” e “Lei do Retorno” seguem no setlist, mas com uma energia pensada para a praia.

Outro ponto destacado pelo vocalista é o caráter familiar e democrático do evento realizado na orla da praia. O músico acredita que o ambiente ao ar livre favorece a presença de públicos diversos. “É um show para todas as idades. Tem o pai com o filho pequeno, o cara que ia muito para a noite, mas agora está em outra fase. Isso transforma o encontro em algo mais democrático”, observou Júlio Cezar.

No sábado (19), será a vez de Markinho Duran, Talita Flor, May Ávila e Jamilly Araújo animarem o público. A agenda segue com artistas paraenses que já são conhecidos do público e outros que vêm se destacando na cena musical do estado.

O radialista Markinho Pinheiro comanda as noites de apresentações, com brincadeiras, interação com o público e a apresentação das atrações. De acordo com o coordenador de programação do Sistema Liberal de Rádios, Edmilson Mota, os nomes escalados já têm uma história com o projeto. “Esses artistas estão conosco há mais de 20 anos em Salinas. É uma tradição”, explicou.

Edmilson também destaca o caráter democrático e familiar da ação, que beneficia tanto quem vai curtir o show quanto os trabalhadores da região. “Além das famílias que assistem, a programação movimenta toda a orla, que tem praça de alimentação, shopping popular e os vendedores que aproveitam esse fluxo de pessoas. É uma festa que valoriza a cultura local e movimenta a economia da cidade”, pontua.

Além das apresentações musicais, a programação da Rádio contará com ações promocionais nas manhãs de sábado, entre 9h e 11h, com distribuição de brindes como camisas e garrafas, em parceria com patrocinadores como Universidade da Amazônia (Unama) e a Cerveja Caribenha. As ativações acontecerão na rampa da Praia do Atalaia. “Vamos distribuir muitos brindes. Garrafas, camisas. Isso já virou tradição, todo mundo espera”, disse.

A próxima sexta-feira (25) terá Renan Sanches, Bia Saudade e Banda Sayonara. No sábado (26), sobem ao palco Nira Duarte, Bel da Resenha e Xeiro Verde. Em agosto, a programação de encerramento será em grande estilo: no dia 1º, o público vai dançar ao som de Adilson Lima, Edilson Moreno e do carimbó de Pinduca. No sábado (2), a festa continua com Wanderley Andrade, Banda Pérola Negra e Jhef & Cia.

A programação, com três atrações por noite, segue até às 2h da manhã, reunindo públicos de todas as idades e fortalecendo a presença da música paraense na estação mais quente do ano.

SERVIÇO:

PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2025 – RÁDIO LIBERAL FM

Local: Orla do Maçarico, Salinópolis (PA);

Período: 18 de julho a 2 de agosto;

Horário: Sextas e sábados, a partir das 20h;

Entrada gratuita.

AGENDA DOS SHOWS:

SEXTA (18/07)

Nosso Tom;

Revelação do Zimba;

Açaí Latino.

SÁBADO (19/07)

Markinho Duran;

Talita Flor;

May Ávila;

Jamilly Araújo.

SEXTA (25/07)

Renan Sanches;

Bia Saudade;

Banda Sayonara.

SÁBADO (26/07)

Nira Duarte;

Bel da Resenha;

Xeiro Verde.

SEXTA (01/08)

Adilson Lima;

Edilson Moreno;

Pinduca.

SÁBADO (02/08)

Wanderley Andrade;

Banda Pérola Negra;

Jhef & Cia.