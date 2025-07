Quem é o CEO e a suposta amante que foram flagrados em um telão no show do Coldplay?

Uma cena inusitada viralizou nas mídias sociais nesta quinta-feira (17) ao mostrar no telão um casal curtindo juntos o show do Coldplay e se esquivando logo em seguida, como se os dois estivessem fugindo da câmera. Após serem flagrados pelos holofotes, os internautas descobriram que o motivo pelo qual eles estavam evitando aparecer em público, é porque ambos estão vivendo um caso extraconjugal.

O show da banda britânica Coldplay aconteceu nesta última quarta-feira (16) no Gillette Stadium, que fica localizado em Massachusetts, nos Estados Unidos. No momento da aparição do casal que, supostamente vivem como amantes, o vocalista do grupo musical se surpreendeu com a atitude dos dois. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", brincou Chris Martin.

Quem são o homem e a mulher flagrados no show?

O homem que aparece no vídeo é na verdade Andy Byron, o CEO da empresa de tecnologia Astronomer, onde está no cargo desde julho de 2023. Antes de trabalhar nesta função na instituição tecnológica, Byron já atuou em outros cargos de liderança em indústrias do mesmo ramo e sempre esteve com a mente voltada à formação de equipes e às diversas ferramentas empresariais.

Agora a mulher que surge ao seu lado no vídeo, trata-se de Kristin Cabot, a chefe de recursos humanos da Astronomer, ou seja, os dois trabalham na mesma empresa, sendo que ela está exercendo a função há apenas nove meses. Na bio de seu Linkedin, Kristin evidenciou que procura sempre ser uma boa líder para o seu time e que costuma conquistar a confiança entre os seus funcionários da equipe.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)