Deborah Secco diz que monogamia 'não funciona': 'Fui traída em todas as minhas relações'

Durante participação no programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira (16), a atriz e apresentadora Deborah Secco afirmou que, embora atualmente esteja vivendo em uma relação monogâmica, não acredita no formato do relacionamento a dois.

"Eu hoje vivo uma relação monogâmica por escolha, e meus combinados são refeitos diariamente. Mas me pergunto todos os dias: 'Eu acredito de fato no formato da monogamia?' Não acredito", disse a artista.

De acordo com Secco, o modelo de relação "nunca funcionou" e explicou:

"Fui traída em todas as minhas relações".

"Hoje, funciona, amanhã vai funcionar?"

Deborah está namorando o produtor musical Dudu Borges e assumiu o relacionamento em março deste ano. Segundo ela, a funcionalidade da monomania pode variar com o passar do tempo.

"Hoje, funciona [a monogamia no relacionamento dela]. Amanhã vai funcionar? Amanhã vamos ver. E assim a gente vai vendo os dias de cada vez. Até porque, de uma maneira geral, a monogamia não funciona."

Deborah comentou sobre relacionamentos abertos durante uma conversa com as apresentadoras Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza. Em breve, a atriz estreia seu novo reality show, Terceira Metade, no Globoplay, que mostra casais dispostos a explorar a experiência de incluir uma terceira pessoa na relação.