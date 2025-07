Se Rasgum anuncia line-up de 2025 com Fernanda Abreu, Otto e Julia Mestre; confira as atrações

O Festival Se Rasgum divulgou, no início da tarde desta quinta-feira (17/07), o line-up completo da edição de 2025, por meio de suas redes sociais. O evento, marcado para o dia 6 de setembro no Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém, celebra os 20 anos do festival com uma programação que reúne diversidade musical, encontros inéditos e artistas consagrados da cena nacional e amazônica. Os ingressos estão à venda on-line.

Entre os destaques estão Fernanda Abreu, Otto (com o show especial "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos", que celebra 15 anos do disco), Júlia Mestre, Crizin da Z.O., terraplana e os encontros exclusivos de AQNO & RAWI, The Mönic + Keila e o Baile Mestre do Cupijó com participação de Mestre Iolanda do Pilão. Esses nomes se somam aos já anunciados Teenage Fanclub, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, Valesca Popozuda, Móveis Coloniais de Acaju, Suraras do Tapajós e Lia Sophia.

Criado a partir de um encontro entre amigos apaixonados por música alternativa, o Se Rasgum se consolidou como uma plataformas de difusão cultural da Amazônia, mantendo como marca registrada a curadoria que aposta na diversidade, inovação e conexão entre artistas locais, nacionais e internacionais.

Em paralelo ao festival, a organização realiza, de 3 a 5 de setembro, a primeira edição da Conferência Internacional de Música da Amazônia Legal (ALMA), com programação gratuita voltada para o setor musical, economia criativa e sustentabilidade. A conferência busca fortalecer o mercado cultural amazônico em um momento estratégico, às vésperas da COP 30, prevista para novembro na capital paraense. A programação da ALMA inclui painéis, showcases e shows abertos ao público, com presença de nomes do Brasil e do exterior.

A iniciativa é uma realização da Associação Cultural Amazônia Independente e da Se Rasgum Produções, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O evento conta ainda com apoio do British Council, Funarte, BNP Paribas, Bird Viagem, Inti e Deputado Estadual Chicão, e integra as ações da Temporada França-Brasil 2025.