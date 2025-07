Deborah Secco lembra papo com a filha sobre namoro: 'Se não estiver feliz, não preciso ficar'

Deborah Secco relembrou uma conversa sobre relacionamentos que teve com a filha Maria Flor, de 9 anos, durante o Saia Justa dessa quarta-feira, 16, na GNT. A temática foi abordada após uma pergunta da filha para atriz sobre seus "namoros". "Minha filha falou: Alguém me falou que você namorou muito", começou Deborah.

"Falei: A mamãe namorou muito. A mamãe namorou mais de um rapaz porque quando a gente não é bem tratado, quando a gente não é respeitado, quando mentem, enganam, fazem mal para a gente. Eu posso ter um relacionamento, dois, dez, um milhão ... Se eu não estiver feliz, eu não preciso ficar", disse.

A atriz completou: "A mulher não precisa mais ser machucada e ficar. É bom estar em um relacionamento porque é bom."

Maria Flor é fruto do relacionamento de Deborah com o surfista Hugo Moura, com quem a atriz foi casada até abril de 2024.