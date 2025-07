Se Rasgum abre inscrições para as Seletivas Showcase ALMA/FIMS

O festival Se Rasgum celebra 20 anos de atuação em Belém em 2025 e, para comemorar o aniversário, a organização anunciou a abertura das inscrições para as Seletivas Showcase ALMA/FIMS. Ao todo, serão selecionados 10 projetos musicais para se apresentarem na primeira Conferência Internacional ALMA (Amazônia Legal Música & Arte). Artistas solo ou bandas podem se inscrever dos dias 10 a 30 de julho de forma online e gratuita.

Para participar basta ter um projeto musical autoral, seja banda ou artista solo de qualquer gênero musical e ser atuante na região da Amazônia Legal brasileira, que inclui o Amapá, o Acre, o Amazonas, o Maranhão, o Mato Grosso, o Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, além do nordeste do Brasil. Para tocar nos Showcases ALMA/FIMS, as vagas serão divididas com sete para a Amazônia Legal e três para o nordeste. Além disso, os 10 selecionados, com 10 suplentes, irão participar de uma Roda de Negócios e de Networking com profissionais do ramo musical.

VEJA MAIS

Nesta edição, o showcase terá uma parceria com a FIMS (Feira Internacional da Música do Sul), que será uma grande oportunidade de unir forças que valorizem o mercado da música independente. Os “showcases” são pequenas apresentações, de no máximo 20 minutos, cujo objetivo é mostrar o desempenho e o conteúdo de uma banda ou artista para um público composto por profissionais do mercado musical, agentes do mercado e imprensa. As apresentações são uma excelente oportunidade para os artistas selecionados ganharem visibilidade, já que irão se apresentar diretamente para os seus possíveis contratantes.

(Gustavo Vilhena, estagiário sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)