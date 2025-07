VÍDEO: brasileira briga ao vivo no Big Brother Portugal após deboche com sotaque

A brasileira Ana Catharina, de 34 anos, protagonizou um dos momentos mais tensos da edição especial Big Brother Verão, em Portugal. Durante o programa ao vivo, a carioca subiu na mesa e confrontou a colega de confinamento Catarina Miranda após se sentir ofendida por um deboche com seu sotaque brasileiro.

O episódio aconteceu quando Catarina, conversando com outro participante, imitou o modo de falar da brasileira com tom de ironia: "Ai, gente, quando você achar noção, me liga". A frase foi dita com uma entonação considerada ofensiva, gerando reação imediata de Ana, que se aproximou da colega, exigiu explicações e iniciou uma discussão.

"Oi? Eu não entendi, repete? Fala na minha cara", disse Ana, subindo na cadeira e batendo o pé na mesa. "Eu não tô ouvindo, fala mais alto que o microfone não pega. Fala mais alto! Eu quero ouvir você falar sobre o meu sotaque no microfone! Repete, garota!", exigiu, diante das câmeras. O momento repercutiu nas redes sociais e gerou acusações de xenofobia contra Catarina.

Após o conflito, Ana se emocionou ao explicar sua reação: "Só eu sei a dor de ser constantemente atacada por meu sotaque. Foi uma reação de dor". Segundo ela, essa não é a primeira vez que sofre com esse tipo de provocação desde que se mudou para Portugal.

A participante também comentou o episódio durante a votação no confessionário, justificando o voto em Catarina. "Ela vir na minha cara e sacanear o meu sotaque duas vezes, eu não admito. Hoje eu votei em mulher, porque acho que antes de qualquer gênero, a pessoa precisa ter um bom caráter, precisa respeitar a nacionalidade dos outros, respeitar os mais velhos e a saúde mental das pessoas. Não é o que ela faz", explicou.

Ana, que participou do Big Brother Portugal em 2020, ficou conhecida por seu posicionamento firme e por levantar pautas feministas e sociais. Na edição anterior, ela chegou ao Top 5.

Equipes se manifestam

Diante da repercussão do caso, a equipe de Catarina Miranda divulgou uma nota pedindo desculpas. "Durante um momento de maior tensão com a concorrente Ana Catharina, a Catarina utilizou uma entoação associada do sotaque brasileiro, sem qualquer intenção de promover estereótipos negativos, ridicularizar ou desrespeitar a comunidade brasileira", informou.

"Entendemos que esta situação possa ter sido recebida de forma sensível por alguns espectadores e, por isso, lamentamos se alguém se sentiu ofendido ou desvalorizado. Reafirmamos que a Catarina defende o respeito absoluto por todas as culturas e nacionalidades", completou.

Já a equipe de Ana Catharina rebateu com vídeos e relatos que mostram uma sequência de provocações feitas por Catarina dentro do reality. "Do sotaque às atitudes mais simples do dia a dia, tudo vira motivo de deboche. Seja levando o lixo, se exercitando ou apenas se divertindo com os colegas, Ana tem sido constantemente questionada e interpretada de forma negativa por Catarina Miranda. Tudo vira motivo. Tudo parece ser motivo. Em meio aos olhares e julgamentos, Ana segue tentando manter a leveza", declarou.