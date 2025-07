Conheça os doramas mais aguardados em julho de 2025

O mês de julho iniciou com as expectativas lá no alto por parte dos fãs de doramas. Embalados pelas estreias deste mês, o público já tem algumas preferências das novidades. Seguindo o ritmo das séries "O Preço do Silêncio 2" e "A Cidade e a Lei", estão K-dramas e C-dramas que prometem boas histórias.

Dentre as produções, está o dorama chinês "Desejo Ardente", também conhecido como "Desire". O enredo da história é sobre um vírus que se espalhou pelo país todo e fez alterações no corpo humano, incluindo a origem de subgêneros, em que eles possuem uma hierarquia estabelecida. Alguns rumores desafiam essa lógica de superioridade.

VEJA MAIS

O elenco principal é formado por Huang Xing ("A Lenda de Zang Hai"), Qiu Ding Jie ("Yun Tian Xuan Ming Yue"), Li Pei En ("A Terra dos Guerreiros") e Jiang Heng.

Confira os doramas mais aguardados para julho de 2025

1. Dorama "Desejo Ardente" ("Desire")

Sinopse: Um vírus desconhecido se espalha pelo país. Ele é o responsável por alterar o corpo humano de várias formas, incluindo o gênero. Assim, as pessoas passam a ser classificadas como alfa, beta ou ômega. A possibilidade de um subgênero acima do alfa estaria preocupando um diretor de uma empresa biofarmacêutica. Será que essa história não passa de boatos?

Elenco: Huang Xing, Qiu Ding Jie, Li Pei En e Jiang Heng

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki e iQIYI

2. Dorama "Linha S" ("S Line")

Sinopse: Uma linha vermelha que aparece em cima da cabeça das pessoas será conectada com quem elas já tiveram relação sexual. Uma detetive está determinada a encontras os motivos disso ter iniciado. Uma estudante do ensino médio consegue ver a linha desde que nasceu.

Elenco: Lee Soo-hyuk, Lee Da-hee, A Rin e Lee Eun-saem

Gênero: Drama

Número de episódios: 6

Onde assistir: Sem plataforma oficial

3. Dorama "O Bom Homem" ("The Nice Guy")

Sinopse: Um jovem destoa de toda a sua família. Ele faz parte da terceira geração de uma tradicional família de gangsteres. Acontece que o seu coração é puro. Enquanto ele tenta equilibrar a sua vida, acaba se apaixonando por uma jovem que sonha em ser cantora e ele quer ser romancista.

Elenco: Lee Dong-wook, Lee Sung-kyung, Ryu Hye-young e Oh Na-ra

Gênero: Drama

Número de episódios: 14

Onde assistir: Sem plataforma oficial.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)